Nebudeš chodit, slyšel český reprezentant. Dnes bojuje o olympiádu v Tokiu

Od lékařů se kdysi dozvěděl, že nebude pořádně chodit. Ze srážky s cyklistou si skateboardista Martin Pek, který byl tehdy ve skvělé formě, odnesl komplikované otevřené zlomeniny holenní a lýtkové kosti. Na prkno se ale dokázal vrátit. „V hlavě jsem si vždycky říkal, že budu zase jezdit na skatu. Ještě líp než dosud. A to mě motivovalo, abych to nevzdal. I když to hodně bolelo,“ říká český reprezentant. Co předvádí na prkně, na to se podívejte ve videu.