Popelka na Vánoce musí být. Samozřejmě v české verzi, culí se skeletonová kráska Fernstädtová

Trojnásobná juniorská mistryně světa si zatím v koronavirové sezoně vede solidně, pochvaluje si zlepšení na startu i svůj nový tým. „Zajet osmé a deváté místo na dráze v Innsbrucku je pro mě skvělé. Ale je to zvláštní sezona. Kvůli koronaviru ve skeletonu a na bobech nezávodí Američané, Kanaďané, Korejci, Číňani," říká Fernstädtová, kterou těší posun ve startech, na nichž pracovala s trenérem Josefem Andrlem.

V této "disciplíně" patřila tradičně mezi nejhorší. I přes vynikající výkony v korytě manko na nejlepší závodnice už nedokázala dohnat. „Určitě se lepším, mám ze startů skvělý pocit," raduje se 24letá skeletonistka, která na podzim 2018 přešla od německé reprezentace.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová.

Sport

V nové sezoně má po svém boku dvě postavy, které roky spolupracovaly s lyžařkou a snowboardistkou Ester Ledeckou. Fyzioterapeuta Jakuba Marka a servismana Petra Kouřila, kterému nikdo neřekne jinak než Olsen.

„Je hezký mít vůbec nějaký tým, předtím jsem bývala skoro sama. Kubka i Olsen jsou fajn. Olsen je pohodář, pomáhá mi nejen se saněmi i noži, ale je také mým, v uvozovkách mentálním koučem. Ve vrcholovém sportu se vyzná, ví, co mi má před závodem říct," podotýká Fernstädtová.

Nynější ročník Světového poháru je vzhledem k pandemii specifický. Odpadly podniky v zámoří, jejich celkový počet však zůstal zachován. Převzala je evropská zimní střediska. Navíc body dosažené v uplynulé sezoně se všem zmrazily, nebude se vyhlašovat celkový ranking. Skeletonistky tedy nemůžou ztratit místo pro příští ročník SP.

„Takže už můžeme testovat pro olympiádu v Pekingu. Nevadí úplně, pokud nějaký závod pokazím. Do olympijské sezony mi to nijak neuškodí. Budeme aspoň vědět, co funguje, co nefunguje. Riskuju teď proto víc než normálně," říká Fernstädtová, která si pro tuto sezonu nedává speciální cíl.

„Doufám, že každý závod budu v desítce, doma na oblíbené dráze v Königssee o něco líp. Stejně i v Altenbergu. Pohybuju se týden od týdne, během chvíle se může cokoli změnit. Nemá smysl plánovat. Když to shrnu, chci dokončit všechny závody a nedostat COVID," culí se Fernstädtová.

Během Vánoc pobývala v Německu, na svátky byla se svým bratrem. „Byl lockdown, nedalo se nic moc dělat. Uvařili jsme si, koukali se na pohádky. Pochopitelně i na Popelku, ta musí vždycky být. Samozřejmě v české verzi," uzavírá česká skeletonistka.