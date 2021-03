Krátký proces! Vémola uškrtil Ďatelinku a střední váha zůstává bez šampiona

Karlos Vémola – Milan Ďatelinka, hlavní zápas večera a pro slovenského zápasníka titulový duel ve váze do 84 kilogramů. Terminátor nesplnil váhový limit a přišel o pás šampióna střední váhy. Vůbec se to ale na zkušeném zápasníkovi nepodepsalo. V samotném začátku souboje přenesl duel na zem parádním strhem. Ďatelinka se snažil s nepříjemnou situací něco udělat. Nastavil ale pouze soupeři záda. Vémola toho expresně využil, soupeře uškrtil a připsal si 16. submisi v kariéře.

„Chci další velké soupeře a chci svůj titul zpátky," řekl po zápase Terminátor, který ale bude muset o titul ve střední váze znovu bojovat. „Nejvíc mě se*e to, že jsem nesplnil taktiku," litoval po krátkém souboji Ďatelinka.

Úvodní duel celého večera zajistil temperamentní Tadeáš Růžička, který se postavil polskému bojovníkovi Dawidu Karetovi. Pro českého zápasníka se jednalo o ostrou premiéru v MMA. Po parádní jízdě v OKTAGON UNDERGROUND ale nezachytil začátek střetnutí a neubránil se v prvních dvou kolech několika strhům na zem. Třetí kolo sice začalo několika tvrdými údery třiadvacetiletého Čecha, kterému se podařilo otevřít Polákovo pravé oko. Závěr zápasu pérové váhy ale odkontroloval sedmadvacetiletý Kareta na zemi a zvítězil jednomyslně na body.

Zdeněk Polívka – Filip Tomczak, druhé utkání turnaje a opět souboj českého a polského MMA. Devětadvacetiletý Polák po pátečním vážení hodně nabral a tuto výhodu dokázal využít v první polovině duelu, kdy své kilogramy dobře využíval v boji na zemi. Poté ale přebral otěže duelu Polívka, který byl na konci druhé pětiminutovky po sprše úderů jen kousek od ukončení polského zápasníka. Zbytek duelu si již český fighter pohlídal, zvítězil na body a prodloužil sérii vítězných zápasů na číslovku čtyři.

Třetí duel první karty mezi Markem Bartlem a Michalem Mokrým začal raketově. Mokrého naskočené koleno ale nenašlo cíl. Od tohoto momentu začal dominovat Bartl. Několik překvapivých takedownů a kvalitní kontrola soupeře na zemi zapříčinila výhru sedmičky lehké váhy žebříčku OKTAGON. „Cítil jsem se velmi dobře. Připadal jsem si silnější, než soupeř. Chtěl jsem vyhrát a je jedno, jakým to bylo způsobem," hodnotil výkon bezprostředně po zápase Bartl, který se vrací po prohře s Kuzníkem na vítěznou vlnu.

Robert Pukač – Jan Malach, hlavní zápas první karty a souboj dvou zkušených bojovníků přinesl první ukončení duelu na turnaji před limitem. Slovenský zápasník strhnul svého soupeře na zem a následně utáhl kimuru, po které musel severočeský fighter hned v prvním kole odklepat. Bratislavský válečník, jenž přidal patnáctou výhru a čtvrtý triumf po submisi, si chce v následujících týdnech od MMA odpočinout. „Těším se na syna, který se má za měsíc narodit," zářil spokojený Pukač, kterého ale po zápase přímo v kleci vyzval k dalšímu duelu Matúš Juráček.

Pavel Salčák – Ondřej Raška, úvodní střetnutí hlavní karty a dlouho očekávaný souboj středních vah, který byl v minulosti čtyřikrát odložen. Spousta ostrých výměn, lepší práce Rašky na zemi a uvadající výkon Salčáka. Výsledek? Jednomyslná výhra Rašky na body. „Vrátit se po dvou letech bylo těžké. Urval jsem to," hodnotil triumf po dlouhé pauze osmadvacetiletý bojovník.

Úvod zápasu lehké váhy mezi Tomášem Fialou a Ondřejem Petráškem patřil druhému jmenovanému, který dvěma strhy dostal čtrnáctku žebříčku OKATGON na zem. Tyto potíže ještě dokázal dvaatřicetiletý bojovník uhasit. Tvrdým levým hákem ho ale poslal reprezentant Reinders gymu znovu na záda a technikou ground and pound si zajistil po třech a půl minutách vítězství T.K.O v prvním kole. „Jsem zápasový typ, cítil jsem se dobře. Poté, co jsem viděl Fidžiho nahuleného, tak jsem se snažil zápas co nejrychleji ukončit," uvedl po zápase vítěz.

Lucia Szabová – Christina Netza, jeden ze dvou ženských zápasů turnaje a jasná záležitost pro slovenskou bojovnici. Po devadesáti vteřinách bylo rozhodnuto. Talentovaná zápasnice parádním kopem na hlavu vypnula řeckou soupeřku. „Jsem ráda, že to vyšlo takto. High kick jsme trénovali na každém tréninku. Bonus za zápas večera by mě samozřejmě potěšil, ale nebudu hladová," tvrdila skromně Szabová, která si přispala již páté vítězství.

Alex Lohoré – Tato Primera, zahraničí souboj a parádní podívaná. Francouz měl od začátku duelu navrch a snažil se svého soupeře uškrtit. Boj se odehrával v prvním kole zejména na zemi. Španělský bojovník se snažil odpovídat tvrdými údery, ale limitoval ho výškový deficit. Druhé a třetí kolo se odehrálo téměř celé v postoji a do tlaku se dostal opět Lohoré. Toto počínání neuniklo bodovým sudím, kteří rozhodli jasně ve prospěch aktivnějšího Francouze.

Druhý ženský souboj turnaje mezi Lucií Pudilovou a Maijou Suotamaovou vyzněl vítězně pro českou bojovnici, která vzala zápas pouze tři dny před turnajem. Velké riziko se vyplatilo. Bývalá zápasnice UFC od druhého kola tlačila finskou soupeřku aktivním pohybem a zvítězila přesvědčivě 3:0 na body. „Všechno to bylo na narychlo. Nejtěžší bylo shazování. Počítala jsem, že se budu koukat na OKTAGON v televizi. Ale jsem ráda, že jsem to zvládla," oddechla si viditelně unavená Pudilová.