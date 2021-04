Senzace se nekonala. Pejsar prohrál s Papinem v prvním kole

Český boxer Václav Pejsar má za sebou velký duel na ruské půdě, který mohl české dvojce otevřít cestu do světové špičky. V hlavním zápase moskevského večera s ruskou jedničkou křížové váhy Alexejem Papinem ale dokázal vzdorovat pouze 130 vteřin. Po přesně mířeném pravém háku skončil Pejsar na kolenou a rozhodčí poté zápas ukončil.

Za velké podpory moskevského publika nastupoval do zápasu domácí Papin. V začátku prvního kola dokázal Pejsar dobře udržovat vzdálenost mezi oběma borci, ale příliš přesných úderů nerozdal. Naopak. Od poloviny úvodní tříminutovky se začínal český boxer dostávat pod velký tlak. Jedenáctka světového žebříčku křížové váhy tvrdými údery dostala plzeňského rodáka dvakrát k zemi a byl konec.

Pejsar cestoval do Moskvy s nepříjemnou zkušeností z posledního zápasu na ruské půdě. V prosinci 2019 přišel o vítězství s dalším Rusem Dmitrijem Kudrjašovem po skandálním rozhodnutí rozhodčích. „Jasně jsem vyhrál, ale vítězství dali na body jemu. Potom to sice mělo dohru. Rozhodčí, kteří bodovali pro něj, byli zbaveni licence a byla jim pozastavena činnost. Výsledek ale zůstal. Tyhle věci jsou v Rusku možné," připomněl před odletem do Moskvy starou křivdu.

Tentokrát ale nebylo o vítězství ruského boxera nejmenších pochyb. Plzeňský rohovník byl dvakrát počítán a rozhodčí po dvou minutách ukončil celý zápas. Třiatřicetiletý Papin dominantním výkonem zlepšil svou bilanci na 13 výher a podvanácté zvítězil stylem K.O. Zklamaný Pejsar zapsal druhou prohru v řadě a skóre profesionálních zápasů má 15:11.

Zajímavostí duelu bylo také to, že si ho domluvil sám Pejsar. Šestatřicetiletý boxer využil svých kontaktů a přijal nabídku na zápas v Moskvě. Odveta za zápas s Kudrjašovem se však nevydařila dle jeho představ.

Vítěz duelu Alexej Papin po zápase vyzval k odvetnému souboji aktuálního světového šampiona WBC Ilunga Makaba. Oba boxeři se střetli v srpnu 2019. Z vítězství se tehdy radoval rohovník z Demokratické republiky Kongo, který připravil Papinovi zatím jedinou porážku v boxerském ringu.