Přípravy vrcholí. Na Procházku čeká dvojnásobný titulový vyzyvatel!

Jde se do finále! Jiří Procházka má před sebou druhý zápas v UFC. A nebude se jednat o lehké sousto. Před českým bojovníkem stojí Dominick Reyes, který v americké organizaci rozhodně není do počtu. Naopak. Na začátku roku 2020 to byl ještě neporažený bojovník. Minulý rok ale dvakrát v zápase o mistrovský pás zaváhal. Připraví mu Procházka třetí porážku v řadě? „Jsem připraven!“ hlásí český bojovník.