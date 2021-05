Premiérovou výhru české legendy v OKTAGONU doprovodily italské tóny

Svůj nástup pojal Monster netradičně až překvapivě. Z amplionu se totiž začala linout melodická hudba s italským textem. „Celý život čekám, až si budu moct pustit Bocceliho jako nástupovku. Miluju ho od svých dvaceti let. První máj je lásky čas, protože on pořád zpívá ty romantický sr**ky. Tenhle text ale znamená v překladu válečná mašina. Je to moje oblíbená písnička a hodí se do zápasu, protože má hlubší podtext," vysvětlil Kníže výběr nástupové hudby.

„Italové to každopádně ocenili, protože Il Barbaro (pzn. red. Andrea Fusi) se začal dokonce smát," řekl pobaveně promotér organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný. „Já bych to i vyzpíval, protože tuhle písničku si zpívám, když jezdím na trénink. Karaoke ale necháme na jindy," odvětil s úsměvem na rtech vítěz hlavního duelu turnaje.

Hned od začátku samotného duelu bylo jasně patrné, kdo bude udávat tóny v kulaté kleci, která zažila v organizaci OKTAGON MMA premiéru. Kníže po několika desítkách vteřin vzpomněl na své začátky v judu a chvatem dostal Fusiho na zem.

„Cítil jsem se dobře. Po dlouhé době to byla trochu nervozita, ale jinak to bylo fajn. Vzít soupeře na zem v plánu rozhodně nebylo. Když jsem ale cítil, že to tak jde, tak to přece nebudu tlačit jinou cestou," uvedl po zápase třiačtyřicetiletý bojovník.

Na zemi si pak po pár loktech Kníže připravil arm triangle, po jehož utažení po několika vteřinách devětadvacetiletý Ital zápas vzdal. „Soupeřovo odklepání, bylo možná způsobeno tím, že předtím dostal loket, který mu nechutnal. Předpokládám, že jsem mu zlomil nos. Když máš zlomený nos, tak se ti špatně dýchá. Konkrétně z takového škrcení se utíká hůře, takže se to může stát," uvedl Kníže, který následně přesvědčivě dodal. „Já bych to ale asi neodklepal."

Profesorský výkon českého veterána uznal také poražený italský Barbar. „Myslím si, že to bylo velké představení ze strany mého soupeře. Rád bych se ale v OKTAGON představil znovu," řekl na poturnajové tiskové konferenci italský bojovník.

Monster tak může začít spřádat další plány. V pozápasovém studiu se o vzájemné střetnutí, které by se mohlo konat v červenci na Štvanici, začal zajímat Samuel Krištofič. „Nejsem si jistý, jestli si Pirát zápas zaslouží. Musel by mě přesvědčit nějakým výsledkem. Nyní mě zajímá, jak dopadne zápas Kozmy s Apollem, co nejblíže se k nim dostat, abychom si to mohli společně vyříkat," dodal na závěr velezkušený zápasník.