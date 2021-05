Třetí duel v UFC na obzoru. David Dvořák nastoupí v Las Vegas do klece 22. května. Proti české jedničce muší váhy bude stát Brazilec Raulian Paiva. Před minulým zápasem spal subtilní bojovník část přípravy ve skříni, tentokrát je všechno jinak. „Spím jako člověk v posteli a všechno je perfektní. Mám dokonce vlastní pokoj,“ usmál se Dvořák, který se snaží s trenéry načasovat formu tak, aby šel do zápasu na vrcholu výkonnosti.

Hradecká tréninková skupina se vydala do USA již na začátku května. Oproti druhému duelu v UFC ale tým nezamířil přímo do Las Vegas, nýbrž nejprve do Dallasu. Právě v Texasu totiž absolvoval boxerský zápas Jan Maršálek, jeden z Dvořákových trenérů, oba si tak své tradiční pozice vyměnili.

„Bylo to zase něco jiného. Vyzkoušel jsem si novou roli. Byl jsem rád, že do ringu leze zase někdo jiný. Roli trenéra i celý zápas jsem si užil. Byla to skvělá podívaná a za mě jedna z událostí roku v bojovém sportu," hlásil nadšeně český bojovník, kterého učarovala i vysoká návštěva třiasedmdesáti tisíc diváků.

Po zápase se Dvořák se svými trenéry přesunul do Los Angeles. „Bydlíme tady u jednoho kamaráda. V místním klubu máme pronajaté prostory, takže příprava pokračuje podle plánu," uvedl zápasník muší váhy, který má na svém kontě dlouhou patnáctizápasovou sérii bez porážky. Naposledy padl v roce 2012 s českou bantamovou jedničku Filipem Mackem.

David Dvořák v přípravě na třetí zápas v UFC.

Maršálek sice svůj zápas s Američanem Kelvinem Davisem prohrál, přesto ho to nijak nerozhodilo. Naopak. Nyní se již v pozici trenéra snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro svého svěřence. „Do poloviny příštího týdne pojedeme zostra. Až přijde na řadu shazování, což si necháme až na samotný závěr, tak tam necháme Davida více odpočinout," ujistil jeden z trenérů českého zástupce v prestižní organizaci UFC.

Důležitým faktorem pobytu za oceánem je také aklimatizace. Své zkušenosti má i další Dvořákův trenér Patrik Kincl. „V Americe jsem poněkolikáté. První pobyty jsem dost prožíval. Nyní už mám najetý režim, na který jsem se doma připravil. Horší je to ohledně tréninků, protože tělo je zvyklé makat v jiný čas, pro mě bylo nejdůležitější srovnat si spánek," uvedl další český zápasník, který má svůj zápas v polské organizaci KSW naplánován na začátek června.

Právě Kincl pak spojil českou družinu s dalším českým sportovcem přímo v dějišti turnaje UFC Fight Night 188. V hokejové NHL totiž působí v dresu Rytířů z Vegas pardubický odchovanec Tomáš Nosek. „S Tomášem se znám více než rok. Před posledním zápasem loni v září jsme se potkali. David pak zápas vyhrál, tak by to mohl být takový vítězný rituál," pousmál se zkušený jednatřicetiletý český zápasník MMA.

„Po víkendu budou mít rozpis play off, na hokej už může být polovina haly zaplněna diváky, tak Tomáš říkal, že by nám sehnal lístky. Na oplátku mu zkusíme domluvit náš zápas v UFC, ale jelikož na MMA zatím diváci nemohou, tak uvidíme, zda se to nějak podaří zařídit," dodal Kincl, který se dobře zná i s dalším hokejistou působícím v NHL, Filipem Hronkem.