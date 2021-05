Růžový panter znovu zasahuje! Takhle rozbitý jsem ještě nebyl, říká Kozma po další obhajobě

Ostré slovní výměny před zápasem, a poté pět kol nesmlouvavé války. Spousta šrámů a bolístek. Na konci ale jedna velká radost. David Kozma i potřetí obhájil pás velterové váhy organizace OKTAGON MMA. Oslava velkého vítězství se ale zatím odkládá. „Slavit nebudu. Měl jsem to v plánu, ale mám roztržený jazyk, tak by mě asi bolelo, kdybych pil kořalky,“ uvedl po zápase unavený vítěz.

Už při příchodu do klece bylo jasné, kdo je v OKTAGONU králem. Leandra Silvu přivítali diváci vlažným potleskem. David Kozma naopak sklidil bouřlivý aplaus, který trval i v průběhu celého duelu.

Úvodní dvě kola byla hodně takticky svázaná. Oba bojovníci si uvědomovali důležitost souboje. Nikdo nechtěl udělat chybu. Český zápasník několikrát dostal Brazilce pod své tělo na zem. Apollo se ale bez větších potíží dokázal ubránit. „Předzápasové slovní výměny se mnou neudělaly nic. Spíš na mě zapůsobilo, s kým trénuje. To se mi dostalo více do hlavy," namítal osmadvacetiletý bojovník.

Na začátku třetího kola se snažil Apollo domácího zápasníka vyprovokovat. Podobně, jako se mu to dařilo v předchozím zápase s Alexem Lohorém. O příliš úspěšný pokus se tentokrát nejednalo, přesto Silva dostal Kozmu na zem, kde začal úřadovat. Pozadu ale nezůstával ani Růžový panter, jenž zásoboval Brazilcovu hlavu početnými lokty.

V následujícím kole přežil český fighter vlastní smrt. Nejprve po přesném Apollově úderu klesl k zemi, a následně se dostal do nepříjemného škrcení, ze kterého se mu ale podařilo dostat. „Prostě jsem škubnul a bylo to tam. Asi to bylo srdcem, nějaká technika asi taky, ale hlavně vůle vyhrát," hledal Kozma hlavní motivy úspěšného úniku.

Rozhodnout muselo poslední kolo, které na svou stranu získal aktivnější Kozma. „Před posledním kolem jsem cítil, že je to vyrovnaný zápas. Chtěl jsem do toho ještě šlápnout, ale nechtěl jsem už příliš chodit do těch přestřelek jako v předchozích kolech," nastínil taktiku z posledních pěti minut titulového souboje.

Následovala velká radost. I potřetí dokázal Růžový panter obhájit mistrovský pás velterové váhy. Stálo ho to však hodně sil a bolesti. „Byl jsem rád, že už je konec. Soupeře jsem viděl dvojitě. Nikdy jsem ještě nebyl takto rozbitý. Roztržený jazyk. Napuchlé oči. Rozkopané nárty. Bolí mě celý člověk, " vyjmenoval čerstvý šampion široký výčet bolavých míst.

„Myslím, že Apollo byl jednoznačně největší zkouška mé kariéry, což je také poznat na mém ksichtě," snažil se usmát potlučený zápasník.

Po takovém vítězství se ale rány budou hojit rychleji. Kozma již dokonce přemýšlí nad čtvrtou obhajobou, která by mohla přijít na konci roku. „Chtěl bych jít s Monstrem (pzn. Petr Kníže). Potřebuju mu vrátit to, co mi udělal v roce 2017," dodal závěrem již trojnásobný obhájce mistrovského pásu organizace OKTAGON MMA.