Souboj slovenského obra a polského King Konga! Kdo se stane králem OKTAGONU?

Polák Kamil Minda poté, co porazil v premiéře v organizaci v prvním kole technickým knokautem Daniela Dittricha, předvedl parádní patnáctiminutovou vítěznou bitvu s brazilským mladíkem Kerissonem Lealem. Třetí vítězství v organizaci OKTAGON MMA by pro něj znamenalo zisk mistrovského pásu těžké váhy. „Bude to výborný zápas. Buday je dobrý zápasník, ale já chci vyhrát a připnout titulový pás OKTAGONU!" zahlásil pětatřicetiletý zkušený borec.

Naproti bude stát obrovitý Martin Buday, který se vrací do klece po dlouhých zdravotních peripetiích. V září to budou již dva roky od posledního střetnutí a vítězství nad Danielem Dittrichem. Těžší průběh koronavirového onemocnění zanechal na členovi Sparkus Fight Gym Academy stopy. Slovák totiž do titulového zápasu nemusel příliš shazovat a na vážení dorazil ještě s rezervou. Již tam bylo jasně patrné, že se rodák z Trnavy po dlouhé době do klece ohromně těší.

„Jsem šťastný, že jsem konečně tady a bez zranění. Ukážu se v tom nejlepším světle. Vlítneme na to zostra a myslím si, že se rozhodne v prvních dvou kolech," naznačil devětadvacetiletý Buday rychlý proces, který by mohl následovat. Pod vedením krajana Atilly Végha udělal velký pokrok v postoji a stal se z něho komplexní bojovník, jenž dokáže zaútočit z každé pozice.

Oba bojovníci se již měli potkat na prvního máje. Na turnaji OKTAGON 23 ale k titulovému zápasu nedošlo. Buday se zranil v přípravě a zápas tak musel být odložen. Nyní ale již oba ranaři pouze počítají minuty do vstupu do kulaté klece.

Právě slovenský fighter má před sebou v následujících měsících další zlomový moment v kariéře. 12. října se v UFC Apexu v Las Vegas postaví v pořadu Dana White´s Tuesday Night Contender Series obrovské šanci k proniknutí do organizace UFC. Proti bude stát brazilský ranař Hugo Cunha, který zatím nepoznal hořkost porážky a všechny své soupeře ukončil před limitem. Šest vítězství – tři knokauty a tři submise. Působivá bilance, že?

V roce 2019 obdržel podobnou šanci také český zápasník těžké váhy Michal Martínek, ale prohrál na škrcení s Brazilcem Rodrigem Nascimentem Ferreirou. Jihoamerický bojovník pak získal kontrakt od šéfa UFC. To Martínkova cesta vedla na Východ. Bývalý šampion OKTAGONU má v ruské organizaci taktéž vyrovnanou bilanci, když v posledním souboji v dubnu tohoto roku porazil Litevce Tomase Pakutinskase.