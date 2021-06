Problémy s váhou i zapomenutý chránič na zuby! Přesto se slovenský Pirát vrátil do OKTAGONU úspěšně

Slovenský zápasník MMA Samuel Krištofič dostal na turnaji OKTAGON 25 brněnskou halu doslova do varu. Triumfální příchod a aktivní výkon naznačily, že starý známý Pirát je znovu zpět. „Slyšel jsem od některých lidí, že se ze mě stal nezajímavý fighter. Stále to ale v sobě mám,“ potvrdil jednatřicetiletý bojovník, který se mohl radovat z výhry nad Alem Matavaem po půlroční pauze. Všemu ale předcházely nečekané peripetie.

Krištofič absolvoval jeden souboj ještě před samotným turnajem. Splnění váhového limitu tentokrát dalo bratislavskému rodákovi pořádně zabrat. „Váhu jsem podcenil. Vyrazil jsem z domova úplně vyšťavený, a ještě jsem ani neměl váhu hotovou. Byl jsem rád, že jsem váhu dal napoprvé a nemusel jsem ji dodělávat," oddechl si zkušený bojovník, který má za sebou již sedmnáct profesionálních duelů v MMA.

„Zapomněl jsem si doma reklamní banner. Hodinu před zápasem, když jsem vyrazil z pokoje, tak jsem zase neměl chránič na zuby," vypočítával své předzápasové potíže slovenský válečník. „Nejprve jsem si půjčil chránič od Karola Ryšavého, ten mi ale neseděl. Tak mi pak půjčil svůj Daniel Hromek. Hodinu před zápasem jsem místo rozcvičování na záchodech vyvářel chránič na zuby," usmíval se Krištofič, který musel využít pomoci svých kolegů z trnavského Spartakus Fight Gymu.

Již při Pirátově příchodu brněnská pevnost bouřila. Bylo jasně patrné, kdo je ten večer v domácím prostředí. „Nástup byl fantastický. Brno je moje druhé město. Užil jsem si to. Jsem rád, že tu lidi byli a že se s námi mohli po delší době vybláznit," pochvaloval si bratislavský válečník přítomnost obecenstva v brněnské Zoner BobyHall.

Bojovníci připravili plných patnáct minut tvrdé bitvy. Al Matavao z Americké Samoy sice měl oproti Slovákovi značný výškový deficit, přesto dokázal předvést parádní boj, kterým si získal sympatie velké části brněnských diváků. „Soupeř mě překvapil. Byl výbušný a šikovný. S každým útokem šel hlavou do strany. Těžko se mi ho trefovalo. Chtěl jsem více zapojit lokty a kolena, ale příliš mi to nesedělo," rozebíral svůj výkon zkušený ranař.

„Od druhého kola jsem cítil, že to mám pod kontrolou. Nejsem však ani příliš spokojený s bojem na zemi, neroztočil jsem to tak, jak umím. Na zápas se ještě podívám a budu muset některé chyby odstranit," uvedl Krištofič na tiskové konferenci po turnaji OKTAGON 25.

Čtrnácté vítězství má v kapse, ale co dále? Diváci mají v paměti nedávné špičkování s českou legendou MMA Karlosem Vémolou. Právě on by mohl být další překážkou na Pirátově cestě. „Před turnajem jsem byl čtyřka ve střední váze. Teď jsem vyhrál. Jsem připravený zabojovat o titul," ujistil svěřenec Attily Végha.

„Myslím si, že by to z této pozice mohlo jít. Marcin Naruszczka, nebo Vémola by mohl být jedním z mých následujících soupeřů. Uvidíme, co budou chtít fanoušci," potvrdil slovenský zápasník, jenž se opět představí v září na turnaji organizace OKTAGON MMA v Bratislavě.