Dlouho očekávaný souboj! Vémolu vyzve populární český rapper

Noc s Terminátorem. Tak zněla akce českého MMA bojovníka Karlose Vémoly. Olomoucký rodák se v průběhu tříhodinového večera podělil o svůj životní příběh a nechal nahlédnout do průběhu své kariéry. Hlavní třešnička večera ale přišla až později. Došlo totiž na velice zajímavé překvapení.

Na pódium se ke konci večera dostali také promotéři tuzemské organizace OKTAGON MMA Ondřej Novotný a Pavol Neruda. S sebou donesli zajímavý dárek, který si Terminátor pochopitelně po malé chvíli rozbalil.

Je to tu. Na to, na co se dlouho čekalo. Marpo vs. Vémola. Bitva dvou světů. 13. listopadu v pražské O2 Aréně. „Je to pro mě velká výzva. Marpo už určitě pár postojových zápasů v životě měl. Vždycky jsem chtěl postojový souboj proto, abych dokázal hejtrům, že se jen neválím," uvedl bezprostředně po odhalení boxerského zápasu Vémola, který oslavil šestatřicáté narozeniny.

„Dělám kombatový sport už třicet let, a ještě jsem nikdy nikoho neknokautoval. Bohužel pro Marpa, on bude ten první. Terminátor se chystá na svůj první životní knokaut," navnadil veterán americké organizace UFC všechny přítomné.

Nechyběl vůbec nikdo. Po malé chvíli totiž vystoupil za svým soupeřem na jeviště také český rapper Otakar Petřina. „Ten zápas jsem od začátku chtěl. Většinou když si vezmu něco do palice, tak to dotáhnu. V pohybu a postoji budu jednoznačně lepší," ujistil Marpo, který má na svém kontě jeden boxerský duel.

V prosinci 2018 se utkal v duelu rapperů s Patrikem Vrbovským, známým pod přezdívkou Rytmus. Souboj skončil výhrou šestatřicetiletého Čecha po šestikolové bitvě. Marpo se v minulosti stal také vicemistrem České republiky v thajském boxu, ve kterém má odbojováno 9 zápasů s pozitivní bilancí šesti výher.