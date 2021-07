Bude to pomsta! hlásí česká naděje. Gabal se těší na plnou Štvanici

Dva zápasy. Dvě vítězství před limitem. Solidní bilancí vstoupil do světa profesionálního MMA Peter Gabal. Český bojovník se po delší pauze, která byla vynucena zraněními, vrací do kulaté klece organizace OKTAGON MMA. Na Štvanici poměří síly s Polákem Dawidem Karetou, který při posledním představení v tuzemské organizaci porazil Tadeáše Růžičku z Reinders gymu. Podaří se Gabalovi odplata za stájového kolegu? „Věřím, že by pro mě Štvanice mohla být odrazovým můstkem v kariéře,“ říká jednadvacetiletý zápasník.

V jaké fázi je aktuální příprava?

Nyní už je to převážně o sparinzích. Jsou necelé tři týdny do zápasu, tak už jde technika více stranou. Kluci mi pomáhají Karetu simulovat. Připravujeme se na jeho nejsilnější zbraně.

S kým teď trávíte nejvíce času na sparinzích?

Spáruju hodně s Matějem Kuzníkem, Ondrou Petráškem, Kubou Tichotou, Tadeášem Růžičkou, nebo s Filipem Mackem. Nechtěl bych na nikoho zapomenout. Nedávno jsme byli také v polském Ankos gymu, kde jsem měl týdenní kemp.

Budoucí soupeř Dawid Kareta porazil v posledním duelu spolubojovníka z Reinders gymu Tadeáše Růžičku převážně bojem na zemi. Dá se od soupeře očekávat podobný styl?

Soupeře jsem sledoval. Myslím si, že zápas povede stejným směrem jako ten poslední zápas proti Tadeáši Růžičkovi. Možná něco zkusí v postoji, ale spíše se bude snažit přenášet boj na zem.

Růžička je parádní postojář, ale v zápase s Polákem si neporadil s Karetovou kvalitní práci na zemi, bude toto hlavní klíč k úspěchu, ubránit jeho snahu přesunout boj na zem?

Když přenese souboj na zemi, tak mi to nebude příliš vadit. Na zemi mám také hodně natrénováno. Od začátku své kariéry trénuju komplexně MMA. Tadeáš měl při vzájemném souboji s Karetou premiéru v MMA, proto se nedokázal tak uvolnit. Časem se ale vyzápasí.

Kdy se zaměříte na váhu, zatím probíhá všechno podle plánu?

Momentálně jsem na nejnižší váze, na které jsem byl za posledních pět let. (smích) Takže už mám váhu dobrou a pouze si ji udržuju. Myslím si, že je lepší shodit dopředu. Zvyknu si na váhu, ve které budu zápasit. V samotném zápase se budu cítit komfortně. Věřím, že mi kategorie do šedesáti šesti kilo bude vyhovovat.

Ohledně shazování jste něco změnil oproti dřívějšku?

Dříve jsem to honil na poslední chvíli. Chtěl bych si držet váhu okolo dvaasedmdesáti kilogramů, abych mohl třeba i častěji zápasit. Bohužel se mi v poslední době nakupila zranění, takže je to již osm měsíců od posledního duelu.

Co vás postihlo?

Měl jsem vykloubený loket, což mě vyřadilo na dva měsíce z tréninku. Na můj vkus jsem se ale vrátil docela brzo. Naštěstí to nebylo zlomené, měl jsem přetržený vnější vaz. Po návratu jsem na to chvíli myslel. Bál jsem se na ruku spadnout, ale už to nevnímám.

Těšíte se na tento zápas o něco víc, když bude před open-air tribunami, před velkou kulisou a v podstatě v domácím prostředí?

Bude to super! Na Štvanici se hrozně těším. Když v hledišti nejsou lidi, tak si to nedokážu tolik užít. Nedokážu se uvolnit. Před diváky se chci vždy předvést. Někteří lidé si myslí, že mě Kareta porazí. To mě ještě více nabudí. Mám rád takovou pozici, když jdu do zápasu spíše jako underdog.

V amatérském MMA jste zápasil se světovou špičkou. Myslíte, že právě tento duel, by vás mohl dostat ještě do většího povědomí?

Kdyby se mi povedl nějaký pěkný výkon, tak věřím, že by to mohl být odrazový můstek, abych se mohl MMA věnovat naplno.

Turnaj OKTAGON 26 bude mít na Štvanici nabitou zápasovou kartu. Na jaký duel se podíváte po vašem boji?

Těším se na návrat Miloše Petráška, protože je to opravdu sympaťák. Vrací se do klece po dlouhé době. Věřím, že soupeře sekne, protože on je opravdu dobrej. Dlouhá pauza mu mohla prospět. Do zápasu musí jít naštvanej, pak předvede dobrý výkon.

Tělocvičnu máte i přímo doma. Jak tento nápad vznikl?

Jsem rád, že mi to přítelkyně povolila. (úsměv) Chci být dobrým zápasníkem, chci to dotáhnout co nejdál. Věřím, že tento aspekt mi pomůže. Mohu trénovat na zemi a zkoušet s klukama nové techniky od známých grapplerů. Tělocvičnu mám doma od března a za tu dobu jsem se posunul o několik úrovní výše.

Co na to sousedé, nemusel jste řešit žádnou stížnost?

Sousedé hodinu dvě přežijou. Máme docela silné stropy, takže jsou dopady tlumené. Zatím si nikdo nestěžoval, takže v pohodě a kdyby někdo přišel, tak neotevřu. (smích)