Nečekaný konec! McGregor si po špatném došlapu zlomil nohu a padl

Završení trilogie mezi Conorem McGregorem a Dustinem Poirierem dostalo těžko předívdatelnou tečku. Irský bouřlivák si na konci prvního kola vzájemného souboje přivodil zlomeninu nohy a do dalšího průběhu duelu nebyl vpuštěn. Emoce, které rámovaly třetí vzájemné střetnutí těchto bojovníků, pokračovaly ještě po zápase. McGregor se jen těžko srovnával se zakončením tohoto souboje. Je pouze otázkou, co to udělá s irským zápasníkem do budoucna.