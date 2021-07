Procházku čeká obhajoba! Podaří se mu získat titul?

Krev, pot a neskutečná dřina. To je denní chléb českého MMA zápasníka Jiřího Procházky. Úspěšný bojovník má nyní před sebou jinou metu. Na studijním poli vyrazí do trochu odlišného boje. Nebude obhajovat titul, nýbrž závěrečnou práci na konci bakalářského studia na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. „Vždycky je nějaká nervozita, ale věřím, že to všechno zdárně dopadne,“ říká Procházka.

„Bakalářskou práci jsem již odevzdal. Musím říct, že je to trochu boj s tím vytížením, které mám. Trochu mě štve, že jsem si na to nemohl udělat více času a pohrát si s tím úplně do detailu. Myslím si, že by to ale mělo projít. Teď už je to na samotné škole," říká bojovník prestižní organizace UFC.

Zároveň také potvrzuje, že mu přišlo vhod odložení titulového duelu polotěžké váhy mezi dvěma zkušenými harcovníky, osmatřicetiletým Polákem Janem Blachowiczem a ještě o tři roky starším Brazilcem Gloverem Teixeirou.

„Posunutí termínu zápasu mezi Blachowiczem a Teixeirou mi vyhovuje. Nyní mám před sebou státní zkoušky, kterým se potřebuju věnovat. Celý červenec jsem si vyhradil na to, abych se mohl učit. Nějaký tvrdší tréninkový proces budu mít až v polovině srpna," uvádí bojovník brněnského JETSAAM GYMU.

Procházka nebude muset hledat žádná speciální místa, kde by se učil. Jeho bydliště ke studiu přímo vybízí. „Jsem rád, že bydlím v lese. Tam je klidu dostatek. Mohu se tam učit úplně v klidu a nemusím vyhledávat nějaká extra místa, kde bych se skrýval," tvrdí rodák z Hostěradic. Denisa je v žebříčku polotěžké váhové kategorie UFC hned v závěsu za bojovníky, kteří se na konci října popasují o mistrovský pás.

Český zápasník má za sebou v kleci již mnoho důležitých bitev. Mezi nimi i titulové zápasy a obhajobu mistrovského pásu. Obhájení bakalářské práce a státní zkoušky jsou ale trochu jiný šálek. Bude česká jednička polotěžké váhy nervózní?

„U všech podobných chvílí, kdy člověk vystupuje, je vždycky nějaká nervozita. Je to ale na mě. Učím se s tím pracovat. Mám už vybudovaný určitý přístup, jak se zachovat v takových momentech. Věřím, že všechno zdárně dopadne nejen mě, ale i všem mým spolužákům," dodává český válečník.