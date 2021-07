Bitva Vémoly s Marpem se odkládá. Do ringu se vrací Štáfek

Z nemocnice přímo na tiskovou konferenci. Tak by se dala popsat Vémolova cesta po operaci levé ruky. „Propustili mě z nemocnice, abych to sem stihl. Zjistili, že nejde operovat to, co bychom potřebovali. Další indicie dostaneme v pondělí a v následujících týdnech. Potom, co mě zoperují triceps a přišijí šlachu, tak teprve potom budeme mít jasnou představu o tom, kdy se budu moct vrátit," ujistil zkušený zápasník všechny přítomné v pražském Divadle Royal.

„Na této straně sedí vítězové, na té druhé poražení," zahlásil český Terminátor. Zasedací pořádek na tiskové konferenci OKTAGON TIME tomu z jeho pohledu nasvědčoval. Na jedné straně Vémola a Gábor Boráros, na opačné Marpo a Jakub Štáfek. Český herec se po dvouleté pauze vrátí na bitevní pole. V boxerském duelu poměří síly se slovenským ranařem Borárosem.

„Chci poděkovat Marpovi, že souhlasil s odkladem zápasu. Na knokaut čekám třicet let, jestli budeme čekat o tři měsíce déle, tak už je to vlastně jedno," dodal Vémola, což nažhavilo jeho soupeře. Marpo přispěchal s rychlou, a nutno říct peprnou odpovědí.

Chystá se překvapivý duel. Jakub Štáfek vs. Gábor Boráros

Sport.cz

„Přeji Karlosovi, aby se uzdravil, protože zdraví máme pouze jedno. Ale na rovinu. Čekat na knokaut třicet let je, jak čekat na první p*cání. Dej tomu kámo ještě dalších třicet let a třeba se ti to podaří," uvedl na adresu svého soupeře český rapper.

Emoce byly umírněné. Bylo vidět, že Marpo by se rád pustil do větší slovní roztržky. Zároveň však respektoval Vémolovo zranění. Terminátor, jenž byl čerstvě propuštěn z nemocnice, vypadal rozladěně. Určitě se v životě cítil již lépe. Přesto dokázal pohotově reagovat na otázky spojené s odsunutou veselkou.

„Potřebuji zoperovat i druhou ruku, takže je možné, že budu mít v pondělí nebo v úterý sádru na obou rukou. Nedokážu si představit, jak bych tu svatbu absolvoval. Museli jsme to odsunout. MMA je můj život. Řekl jsem, že na svatbu přijdu jako šampion a já na ni přijdu jako šampion. Když se musí odložit zápas, tak se odloží i svatba. Nic se neruší, vše se jenom odkládá," dodal závěrem veterán organizace UFC.