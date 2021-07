Nabitá Štvanice! Pirát se usadil na prozatímní trůn, Meloun se vrátil vítězně

Zaplněná Štvanice, pětitisícová návštěva v ochozech, mexické vlny a světelná show. Ale hlavně dvanáct zápasů, které opět přinesly památné momenty. Téměř po dvou letech se do OKTAGONU vítězně vrátil Miloš Petrášek. Vstupenku do boje o právoplatný titul střední váhy získal Samuel Krištofič, který porazil Marcina Naruszczku. Bonus za výkon večera získala Slovenka Lucia Szabová.

Bylo to těsné. Pirát vybojoval prozatímní titul ve střední váze, udolal Poláka Naruszczku

Válka o prozatímní titul. Marcin Naruszczka a Samuel Krištofič. Dva zkušení zápasníci a taktická bitva. Pět kol plných tvrdého boje. Oba s vidinou toho, že v případě vítězství vyzvou k titulovému tanci Karlose Vémolu. Tento motor nakonec více poháněl slovenského ranaře, který vydřel jedno z největších vítězství kariéry. „Když se dva perou, třetí se směje. Titul se vrátí tam kam patří," uvedl český Terminátor. Minimálně tahle noc ale bude slovenská.

Vítězný návrat po dvou letech zažil Miloš Petrášek. Hnala ho celá Štvanice. Bojovník polotěžké váhy si nekompromisně poradil s Chorvatem Vladem Neferanovičem již v prvním kole. Melounovi spadl velký kámen ze srdce.

Lucie Pudilová neměla na Štvanici svůj den. Nestačila na Brazilku Bernardovou

Oktagon TV

Lucie Pudilová v souboji dvou veteránek organizace UFC poměřila síly s Talitou Bernardovou. Čtyřiatřicetiletá Jihoameričanka většinu střetnutí odpracovala perfektně na zemi. Příbramská rodačka příliš příležitostí k ofenzivě nedostala a poprvé se musela v MMA zápase v OKTAGONU sklonit před svou soupeřkou.

V dalším ženském zápase zapsala čtvrtou výhru v MMA Lucia Szabová. Slovenská bojovnice porazila Cornelii Holmovou. Svou převahu získala zejména v častých klinčích, kde zásobovala švédskou zápasnici častými kopy kolenem. Parádní bitva, jenž byla oceněná jako výkon večera. Szabová se poprvé představila před diváckým publikem a jeho přítomnost si velice pochvalovala.

Velterová váhová kategorie je v organizaci OKTAGON MMA nabitá. I zápas Matúše Juráčka s Tatem Primerou byl soubojem dvou bojovníků z první desítky žebříčku. Český zápasník měl lepší vstup, ale postupem času začal ztrácet pevnou půdu pod nohama. Španěl nepříjemně hrozil, a hlavně většinu úderů přesně trefil. Nakonec se radoval Juráček, ale po zápase vyslovil velký kompliment svému soupeři. „Je to fakt tvrďák. Tenhle zápas byl pro mě remíza," uznal velký fanoušek fotbalové Slavie.

Opět nekompromisní Tereza Bledá a její další ukončení před limitem

Sport.cz, Oktagon TV

Pokračovalo také semifinále bantamové pyramidy OKTAGON MMA. V souboji o finále porazil Farid Bašarat Janneho Elonena-Kulmalu. Afghánský ranař se utká s českým bojovníkem Filipem Mackem 25. září o titulový pás.

Daniel Škvor zapomněl, že v MMA není počítání, soupeře dorazil nadvakrát

Sport.cz

Velice rychlý vstup do turnaje připravil Daniel Škvor. Odpracováno měl za 84 sekund. Nejprve se sice provinil proti pravidlům, pak ale přidal druhý kop kolenem, který Ukrajince Ilju Lupinova poslal k zemi. Jako uragán vletěl do duelu s Davidem Karetou také Peter Gabal. Právě to však pravděpodobně stálo mladou naději celý zápas. Dvaadvacetiletý Čech ztratil nejen druhé kolo, ale také velké množství sil. Ty mu poté scházely ve třetím kole, kdy ho sedmadvacetiletý Polák dokázal na zemi odkontrolovat.

Magdaléna Šormová otevřela šňůru ženských zápasů výhrou těsně před koncem prvního kola. Italskou soupeřku Chiaru Pencovou, pro kterou to byla první prohra před limitem, porazila v čase 4:59. Její stájová kolegyně z Reinders MMA Teamu Tereza Bledá si připsala také výhru, již čtvrtou v řadě a zůstává stále neporažena.