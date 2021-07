Vydařený návrat. Přál bych takový nástup každému, říká Petrášek po dlouhé pauze

Populární Meloun změnil od základu svou image a do zápasu s třicetiletým Chorvatem nastupoval pořádně nabuzený. Aby také ne. Na Štvanici ho hnal zaplněný stadion, jenž vytvořil téměř frenetickou atmosféru. „Přál bych si, aby každý zápasník zažil takový nástup, který mi lidi dopřávají," uvedl Petrášek na tiskové konferenci.

Usměvavý zápasník změnil tradiční tón a do zápasu šel se zlou tváří. „Každý sparingy jsem se na to snažil nastavit. Cvičil jsem si to i před zrcadlem a říkal jsem si, že to vypadá fakt zle, že to na soupeř zkusím a vyšlo to," pousmál se po turnaji OKTAGON 26 bojovník polotěžké váhy.

Nejprve kop na hlavu, poté rychlý strh na zem. Plán osmadvacetiletého bojovníka vypadal jasně, přesto Petrášek reagoval zejména na soupeře z Chorvatska. „Vyplynulo to ze situace. Věděl jsem, že je tvrdý. Že bude lepší ho utáhnout než se tam s ním řezat," nastínil Meloun svou taktiku.

Po třech minutách bylo rozhodnuto. Povedená submise na ruku a nebylo co řešit. Tři porážky v řadě byly v tu chvíli zapomenuty. Z osmadvacetiletého bojovníka spadl veškerý tlak. „Bylo opravdu těžké se soustředit, ale věřil jsem, že vyhraju. Když jsem se ve středu dozvěděl, že je moje žena těhotná, věděl jsem, že prostě nemohu prohrát," tvrdil Petrášek, kterého tak mohou brzo čekat mateřské povinnosti.

„Pocity jsou skvělé, fantastické. Hrozně moc mě diváci namotivovali. V tomto sportu jsem již deset let a tohle je neskutečné. Miluju to," vyznal se Meloun, který nezapomněl na závěr pochválit fanoušky. Těch dorazilo do ochozů pražské Štvanice okolo pěti tisíc.

