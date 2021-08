Přesun z MMA k thaiboxu! Slovenská naděje zabojuje o prestižní titul WMC

V rámci nové platformy OKTAGON.tv se chystá další turnaj! Už v sobotu se mohou diváci těšit na Muay Thai Evening 11 Araver Fight Night. V Trenčíně se představí slovenský fenomén Monika Chochlíková. Evropská i světová šampionka v thajském boxu nedávno přesedlala na MMA, kde má na svém kontě už dvě dominantní výhry, teď se ale znovu vrací ke své původní disciplíně.

Slovenské bojovnici chybí v její sbírce už jen jediný titul, a sice světový titul WMC, nejprestižnější záležitost ve světě thajského boxu. Ten na československé půdě dosud získali jen Vladimír Moravčík a Jiří Žák. V souboji o prestižní titul se Monice postaví mistryně Evropy WMC, bojovnice z nejprestižnější kickboxerské ligy Glory, Funda Alkayisová z Turecka, která má za sebou více než 500 amatérských zápasů a mezi profesionály už 37 výher.

Turnaj MTE 11 obohatí také čtyřčlenná pyramida o mistra Slovenska WMC v thajském boxu ve váze do 63,5 kilogramů, kde se o prvenství utkají Leonard Borák, Nikolas Krivák, Lukáš Mandinec a Benjamin Dolnák.

„Bude to už osmnáctý turnaj MTE za deset let. Je to takové naše dítě, které neustále vychováváme a posouváme kupředu. Dnes jsme po Enfusion druhou největší akcí na Slovensku, kde se představují nejen domácí thaiboxerské špičky, ale i světoví zápasníci, kteří pomáhají ještě zvedat úroveň turnajů. Máme radost, že s tím roste i zájem médií. Spojení s OKTAGON.tv tomu všemu ještě více pomůže," říká organizátor Tomáš Tadlánek.

Další zajímavé jméno na startovní listině turnaje je bezesporu Sebastian Fapšo. Slovenský tank nepřestává udivovat fanoušky na domácí scéně. V superfightu bude chtít uzavřít trilogii s Jozefem Kolodzejem, se kterým má vyrovnanou bilanci.

Na československou půdu se vrátí i srbská senzace, 130kilový Strahinja Mitrič, který na únorovém turnaji OKTAGON Underground porazil českou legendu Tomáše Hrona. Startovku pak doplní Jakub Dobiáš, Lukáš Rus a vycházející hvězdy Rastislav Klimáček, Lenka Škundová nebo Daniel Ďuriš.