Životní bitva! Kincl se popere o vysněný titul

Třetí zápas v KSW a hned ten největší možný. Dvaatřicetiletý rodák z Hradce Králové má za sebou v polské organizaci dvě přesvědčivá vítězství. Nejprve v premiéře na turnaji KSW 57 porazil v prosinci 2020 domácí legendu Tomasze Drwala. Právě tento téměř čtyřicetiletý ranař byl první Polákem, jenž se dostal do slavné UFC. Kincl svého soupeře knokautoval již v úvodní pětiminutovce.

Na začátku června si pak Kincl poradil i s dalším nebezpečným polským zápasníkem Tomaszem Romanowskim. Na tento skalp se ale zástupce All Sports Academy nadřel více. První kolo šlo spíše na Polákovu stranu. Ve druhém ale již dostal ostřílený Čech souboj pod kontrolu a v čase 3:36 získal další vítězství.

„V prvním kole úplně nešla karta. V přestávce jsem ale dostal od trenérů do rukávu pár žolíků a už to šlo. Podařilo se!" radoval se před třemi měsíci český zápasník, který bude muset přepnout ještě na vyšší úroveň. Soldič půjde do titulového zápasu na turnaji KSW 63 jako favorit.

Chorvatský bojovník má na svém kontě působivou bilanci. Dokázal nasbírat z jednadvaceti soubojů osmnáct vítězství. Hned v patnácti případech se jednalo o ukončení před limitem. Naposledy Soldič zápasil v listopadu minulého roku, kdy se poprvé představil ve střední váze. Bývalého držitele titulu Michala Materlu porazil v prvním kole technickým knokautem. Nyní se vrací zpět o váhovou kategorii níže.

„Pro mě je to bezesporu zápas kariéry. Nebudu zápasit jen o pás nejlepší evropské organizace, ale budu zápasit o svůj odkaz a podporu fanoušků KSW. Oba jsme vysoko nejen v evropském, ale i světovém žebříčku, takže očekávám, že to bude divácky velmi atraktivní zápas," uvedl Kincl v rozhovoru přímo na turnaji KSW 62.

Nyní se český ranař bude moci opět předvést v nejlepším světle. Ve dvaatřiceti letech se dopracoval k šanci, kterou jen tak někdo nedostane. Podaří se mu Soldiče překvapit a přiveze zpátky domů vysněný titul?