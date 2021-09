Kluci měli těžký trenky a selhala herní inteligence, uznal Novák po porážce s Bělorusy

Kouč nechtěl úplně mluvit o tom, jestli mužstvo výkonem plným chyb znehodnotilo perfektní vstup do turnaje, ani nespekuloval, jak moc se zamotal boj o účast v osmifinále. „Z úvodních dvou zápasů máme na kontě jednu výhru, to se asi tak nějak všebecně očekávalo, jenže mělo to být spíš v odlišném gardu. Bohužel se ukázalo, že se Slovinci zahrálo mužstvo daleko uvolněněji než v sobotu, kdy se od něj úspěch proti Bělorusům očekával. Řeknu to asi tak, najednou jsme měli těžké trenky," kabonil se Novák, sám bývalý vynikající reprezentant.

Během zápasu bylo znát, že se české mužstvo nedokáže výkonem přiblížit pestré a účinné hře z předchozího dne. „Pořád jsme do toho mlátili, úplně nám selhala herní inteligence. Prakticky nikomu to nešlo a místo, abychom trpělivě a různými taktickými variantami hledali cestu, jak na Bělorusko vyzrát, tak jsme pořád a dost umíněně jen práskali do balónu, jenže většina útoků vedla do srovnané obrany a spoustu jsme jich vyházeli i do zámezí," mrzelo trenéra.

Bělorusové Vladislav Babkevič (vlevo), Maxim Škredov (uprostřed) a Radzivon Miskevič blokují v utkání mistrovství Evropy ve volejbale v zápase s českým týmem.

Sznapka Petr, ČTK

Kapitán Jakub Janouch viděl situaci podobně. „Nezvládli jsme to především v hlavě. Třikrát jsme si nechali utéct vývoj setu a už jsme ztrátu nezlikvidovali. Když se nám alespoň ve druhém setu zadařilo a vypadalo to, že chytneme lauf podobně jako v pátek večer se Slovinci, tak jsme vzápětí ten vyšší level neudrželi. Jakmile začneme výrazně prohrávat, přicházíme o herní jistotu," mrzelo nahrávače pražských Lvů.

Dva nečekané výsledky v podání českého mužstva komentoval lakonicky. „Názorně jsme předvedli, že je jednodušší překvapit než vyhrát, když musíte a očekává se to od vás. Se Slovinskem jsme zahráli tak, že jim zápas nechutnal, ale na Bělorusko nic nezabralo. Je taky pravda, že ani nebylo na čem se chytit, soupeř hrál uvolněněji a dovolil si i věci, které by za vyrovnaného stavu určitě neriskoval. Prakticky všechny mu vyšly," doplnil Janouch.