Kdo míří vysoko, padá z výšky. Kincl prohrál se Soldičem ve třetím kole

Bylo jasně patrné, že Kincl nenastupuje do klece tak uvolněný, jak by si sám představoval. I přesto, že se pozdravil s českými fanoušky, kterých dorazilo do Varšavy několik desítek. Potřebné štěstí ale českému ranaři nepřinesli. Po opatrném začátku prvního kola převzal iniciativu Soldič a po úspěšném strhu na zem Čecha podržel na zádech.

Ve druhém dějství byl naopak více cítit rodák z Hradce Králové. Kincl poslal Chorvata k zemi a po neúspěšném škrcení ze strany obhájce titulu ho dokonce zatlačil k pletivu. Příliš úderů ale na Soldiče nedopadlo. Naopak. Třetí kolo nabídlo naprosto odlišný obrázek.

View this post on Instagram A post shared by Patrik Kincl (@patrik_kincl)

Kincl postrádal od začátku třetí pětiminutovky lepší fyzickou kondici. Český ranař se brzy ocitl na zádech. Investované síly do prvních dvou kol se staly osudnými. Soldič se po malé chvíli dostal do velkého tlaku, kdy rozjel tvrdý ground and pound. V čase 2:55 bylo rozhodnuto. Z obhajoby titulového pásu se mohl radovat chorvatský Robocop.

View this post on Instagram A post shared by KSW (@ksw_mma)

„Nijak se z toho nehroutím. Není to žádná ostuda prohrát s někým, jako je Soldič. Velký krok se nepodařil, ale to ke sportu patří. Mířil jsem k těm nejvyšším metám, ale bohužel to nevyšlo. Cítil jsem se dobře. První kolo bylo v pohodě. Když jsem ho dostal pod sebe ve druhém kole, tak jsem tam nechal asi příliš mnoho sil. Beru to jako poučení pro příště," uvedl český bojovník, který poznal hořkost porážky po dlouhých třech letech. Naposledy Kincl padl v organizaci XFN ve střední váze s Karlosem Vémolou v roce 2018.