Kanoistka Tereza Fišerová skončila v závodě SP v Seu d'Urgell druhá za Foxovou

Šestá žena olympijského závodu Fišerová skončila na stupních vítězů ve všech třech letošních závodech Světového poháru. Před podnikem ve Španělsku byla třetí v Praze a druhá v Markkleebergu.

Stejně jako sobotní vítěz Vít Přindiš byla jedinou českou zástupkyní v dnešním finálovém bloku. Měla i podobnou startovní pozici, po osmé příčce v semifinále startovala jako třetí. Ve srovnání s dnešní první jízdou ubrala čtyři ze šesti trestných sekund a zhruba devět sekund celkově. "Pocity jsou skvělé. Moc jsem nečekala, že by tady mohla být medaile, není to úplně můj oblíbený kanál. Ta finálová jízda až na dvě malé chybičky s tím, že z jedné pramenil ten šťouch, byla dokonalá," pochvalovala si.

Vedla až do chvíle, než sedmadvacetiletá Foxová znovu ukázala, že jezdí jinou ligu. Když projela cílem, Fišerová jen symbolicky smekla klobouk. "Ta jela zase hrozně rychlou jízdu, řekla bych skoro nesmysl. Porazila i naše kluky... Na tu budu muset ještě hodně potrénovat," poznamenala Češka k jejímu výkonu. Foxová získala v Seu d'Urgell double, v sobotu vyhrála na kajaku. Do finále by se dostala i mezi muži. Fišerová získala cenný skalp stříbrné olympijské medailistky Mallory Franklinové, která skončila čtvrtá.

Radost s trenérem, vodní slalomářka Tereza Fišerová se stala před nedávnem mistryní Evropy do 23 let Zdroj: Instagram\fiserka123

Další Češky uvízly mezi kanoistkami v semifinále. Martina Satková skončila sedmnáctá, Eva Říhová neprojela dvě branky a obsadila 26. příčku. Z kanoistů měl při neúčasti stříbrného olympijského medailisty Lukáše Rohana nejblíže k postupu Václav Chaloupka. Doplatil na dvě trestné sekundy za dotek čtrnácté branky, které dostal až po přezkumu videozáznamu. Skončil jedenáctý se ztrátou pouhých tří setin na postupovou desátou příčku. "Samozřejmě mě to mrzí, tři setiny je kousíček, na té vodě to může být opravdu kdekoli. Ale víc než tři setiny mě asi mrzí lehoučký šťouch na bráně číslo čtrnáct, který mě to finále stál taky. Byl opravdu lehký, ale vím o něm," litoval.

Vojtěch Heger obsadil v semifinále 17. příčku a Tomáš Rak poslední 30. pozici. Nejrychlejší čas ze semifinále potvrdil ve finále domácí Miquel Trave, který zvítězil o 32 setin před Britem Davidem Florencem. Třetí skončil Němec Franz Anton.