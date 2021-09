Ztráta velké šance. Barborík nenavážil a nebude bojovat o titul

Nečekané komplikace před důležitou bitvou. Slovenský MMA zápasník Vojto Barborík nenavážil požadovaný limit do pérové váhy a nebude tak na bratislavském sobotním turnaji OKTAGON 27 bojovat o titul v organizaci OKTAGON MMA. Souboj se neruší, avšak získat mistrovský pás bude moct pouze Ivan Buchinger. Barborík však nebyl jediným bojovníkem, který nesplnil váhu. Do stejné skupiny se zařadili také Gábor Boráros a František Fodor.

Devětadvacetiletý Barborík nebyl ve své kůži už první snaze o zdolání váhového limitu. Po prvotním neúspěchu, kdy chybělo 400 gramů, dostal Slovák ještě jednu šanci po necelé hodině a půl. Při druhém pokusu dorazil na váhu rovnou nahý a určitě ještě v horším stavu než předtím. Ani to však nestačilo. Rodákovi z Nitry opět chyběla stejná porce jako poprvé.

„Vojto Barborík nesplnil váhový limit a tím pádem nejde v souboji o titul. Ten zápas má už nyní mnoho dramat a váha je jedním z nich. Barborík se nemůže stát šampionem, ale může zabránit Buchingerovi v tom, aby byl prvním bojovníkem OKTAGONU, jenž bude dvojnásobným šampionem organizace OKTAGON MMA," uvedl promotér Ondřej Novotný.

Zápas tedy proběhne, akorát bude o titul bojovat pouze zkušenější ze slovenských bojovníků. Barborík může zvítězit pouze v tzv. super fightu. Pětikolový duel bude hlavním soubojem turnaje OKTAGON 27.

„Jsem profesionál, přesně vím, kdy mám zhubnout a kdy mám mít váhu. Pro Barboríka to je katastrofální, ale ví, že jde o titulový pás, a navíc se mnou. Určitě do toho dá všechno," řekl bezprostředně po vážení slovenský veterán Buchinger. V tu chvíli ještě nevěděl, že o titul bude bojovat pouze on.

Celá situace eskalovala na veřejném vážení, kdy oba bojovníci pohlédli do očí toho druhého z velké blízkosti. K většímu kontaktu nakonec nedošlo, přesto je zaděláno na třaskavé slovenské derby. Barboríkovi zbývá jediné. Ubránit titulový pás vlastní výhrou. Poté by se o volný trůn bojovalo znovu na některém z dalších turnajů.

Váhový limit nesplnili i další slovenští zápasníci. Takové fatální následky to ale v jejich případě nemělo. Gábor Boráros i František Fodor do zápasu taktéž nastoupí, akorát budou muset odevzdat část své zápasové odměny.