Dvojnásobný šampion! Buchinger to zvládl a získal druhý titul v OKTAGONU

Historický moment. OKTAGON má prvního dvojnásobného šampiona. Na sobotním turnaji OKTAGON 27 v Bratislavě zvítězil v titulovém duelu o pás pérové váhy Ivan Buchinger nad Vojto Barboríkem po pětikolové řeži. Potřetí v řadě padl Gábor Boráros. Naopak vítěznou šňůru prodloužil na tři zápasy Maté Kertész. Žaludeční problémy po velkém shazování nepustily do zápasu Františka Fodora.

Gábor Boráros se chystá vstoupit do klece na turnaji OKTAGON 27 před zápasem s Mickaelem Leboutem.

Třešnička na dortu a pětadvacet minut nesmlouvavé bitvy. Ivan Buchinger a Vojto Barborík připravili divákům v bratislavské hale Ondreje Nepely atraktivní podívanou. Radovat se mohl pouze jeden bojovník. Tím šťastnějším byl zkušenější Buchinger, jenž zvládl lépe závěr celého souboje a výkonem v pátém kole naklonil výhru na svou stranu. Po zisku titulu v lehké váhové divizi na konci ledna 2021 tak přidal o necelých devět měsíců později i pás pérové váhy.

Robert Pukač v hlavním předzápase večera potrápil Mátého Kertésze. Po patnáctiminutovém boji se nakonec radoval maďarský ranař, který byl o něco aktivnější v průběhu celého zápasu. Kertész před rokem padl v titulové bitvě o krále velterové váhy s Davidem Kozmou. Od té doby si ale připsal tři vítězství a znovu atakuje přední příčky žebříčku OKTAGON MMA ve své váhové kategorii.

Zakrvácený Gábor Boráros po prohře s Leboutem požádal v kleci o ruku svoji přítelkyni

OKTAGON MMA

Třetí porážku v řadě utrpěl Gábor Boráros, který nestačil v domluvené váze do 79 kilogramů na Mickaela Lebouta. Francouzský kohout si celý zápas slovenského soka držel od těla a za tři kola mu toho příliš nedovolil.

Vlasto Čepo zasypal Kostiće řadou tvrdých úderů a po 50 vteřinách zápas ukončil

OKTAGON MMA

První zápas hlavní karty a bleskový výkon, jenž předvedl proti Miloši Kostićovi Vlasto Čepo. Domácí bojovník si nepřidělával větší starosti a ukončil třiatřicetiletého Srba v první minutě úvodního kola po salvě tvrdých úderů. Taktéž v prvním kole uspěl Bojan Veličković, který poslal Carla Pratera k zemi tvrdým kopem na břicho. Po druhém vítězství se tak srbský veterán UFC pasuje k nejlepším bojovníkům velterové váhy.

I nadále pokračovaly problémy Františka Fodora. Slovenský zápasník nenavážil v pátek váhový limit. Do sobotního zápasu nakonec jednatřicetiletý bojovník nedokázal nastoupit, protože ho sužovaly potíže se žaludkem.

„Po váze jsem se snažil doplnit tekutiny, ale tělo mi to nepřijalo. Začal jsem vinou velké dehydratace zvracet. Přijela pro mě záchranka, dostal jsem infúze, ale podepsal jsem reverz, jelikož mě chtěli hospitalizovat," popsal Fodor své zdravotní problémy.

„Zdraví je na prvním místě. Mrzí mě to hlavně kvůli sobě. Věřil jsem si, poctivě se připravoval, investoval spoustu času, ale i peněz do přípravy. To se ale neztratí!" vyjádřil se ke zrušení duelu Fodorův soupeř Matouš Kohout.

Svižný rozjezd do bratislavského turnaje připravil ve své premiéře v profesionálním MMA Štefan Vojčák, který se zdržel v kleci pouhých 29 sekund. Ukrajinský zápasník Jevgenij Golub nedokázal domácímu ranaři vzdorovat a rozhodnutí přišlo velice rychle. Naopak další dva duely musely rozhodnout až sudí, kteří přisoudili triumf dalším Slovákům Mateji Šurinovi a dvacetileté naději Romanu Paulusovi, jenž porazil ve vyrovnané bitvě Szymona Rakowicze.