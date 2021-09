Nejlepší titulový zápas v OKTAGONU? Rýsuje se nový vyzyvatel pro Kozmu

Veškeré problémy s váhou šly stranou. Vojto Barborík se dokázal připravit a zkoncentrovat na velkou bitvu s Ivanem Buchingerem. Po začátku, kdy obě strany vyčkávaly, se do toho jako první pořádně obul pětatřicetiletý Buchinger. Drtivý tlak ale dokázal Barborík se zapojením všech sil ustát.

Ve druhém kole došlo k situaci, kdy Buchingerův roh hlásil Barboríkovo odklepání jedné ze submisí. Není ale jasně, jestli se tak vůbec stalo, a tak se pokračovalo v dalším boji. Osmadvacetiletý Barborík začínal přebírat aktivitu, Buchinger ale v průběhu celého duelu stále hrozil.

Zakrvácený Gábor Boráros po prohře s Leboutem požádal v kleci o ruku svoji přítelkyni

OKTAGON MMA

Ve druhé polovině souboje se duel často dostával na zem, kde oba zápasníci ukazovali to, že patří mezi zemařskou špičku. I když se několikrát Barborík ocitl v nepříjemné pozici, dokázal se z ní zase bleskurychle dostat.

To, co přineslo páté kolo, zřejmě nikdo nečekal. Buchinger trefil Barboríka dvěma masivními údery, které mladšího z obou bojovníků poslaly k zemi a vypadalo to, že je konec. Přesto se osmadvacetiletý rodák z Nitry dokázal vrátit. Barborík se sotva držel na nohou, byl pod obrovským tlakem. Nejprve ubránil submisi, poté zase tvrdý ground and pound. Právě tyto momenty rozhodly o vítězi parádního duelu.

„Brutální zápas. Nevěřil jsem, že se bude tak držet. Myslím si, že to byl nejlepší zápas století," uvedl Buchinger, což mu po zápase v kleci částečně potvrdil Ondřej Novotný. „Nemusíme čekat na tiskovou konferenci. Ivan Buchinger získává bonus za výkon večera," zahlásil promotér organizace OKTAGON MMA.

Vlasto Čepo zasypal Kostiće řadou tvrdých úderů a po 50 vteřinách zápas ukončil

OKTAGON MMA

„Nechal jsem v kleci všechno. Děkuji Ivanovi za zápas a gratuluji mu k titulu. Některé údery jsem cítil, ale nic jsem neodklepal, v tom jsem férový. Bohužel to na Ivana tentokrát nestačilo," smutnil po zápase osmadvacetiletý bojovník.

Kam by se dále mohla ubírat Buchingerova cesta? Možná až do velterové váhy, kde by se rodák z Gabčíkova mohl pokusit získat třetí titul v rámci jedné MMA organizace. „Souboj s Kozmou myslím naprosto vážně. Z mého pohledu to je reálné," zahlásil Buchinger na poturnajové tiskové konferenci.

„Je to reálné. Byl by to asi světový rekord, protože neznám nikoho, kdo by držel v nějaké významné organizaci tři tituly ve třech různých váhových kategoriích. Musíme to udělat, ale je otázkou kdy," dodal závěrem Novotný.