Zlomený nos! Přesto se Kníže probojoval k titulové šanci

Petr Kníže se po minutě úvodního oťukávání dostal po tvrdé ráně od svého soupeře do problémů. Kaik Brito se ocitl v tlaku a následující minuty probíhaly jasně v jeho režii. Všechno nasvědčovalo tomu, že si zkušený Čech následně pohlídá závěr prvního kola, v poslední sekundě ale přišel úder Brazilce z otočky, který dopadl přesně na nos domácího veterána.

„Poslední vteřina a křuplo to! Věděl jsem, že bude pauza a on to v poslední vteřině takto trefil. Překvapilo mě to. Člověk se musí koncentrovat do posledního okamžiku. Nos už jsem měl zlomený několikrát, tak jsem si říkal, že už znova zlomit nepůjde, protože celá přepážka je posunutá. Blbě se s tím dýchá, pořád z toho teče, ale dá se s tím bojovat," ujistil zkušený bojovník.

Matěj Peňáz a jeho čtvrté KO v prvním kole v řadě, tentokrát to odnesl Strzelczyk

Sport.cz

Celý duel rozhodlo vyrovnané druhé kolo, které se dle rozhodnutí sudích naklonilo na stranu Knížete. Čtyřiačtyřicetiletý válečník si pak odkontroloval závěrečnou pětiminutovku a po závěrečném klaksonu se mohl radovat z vítězství a zisku titulové šance. Na začátku prosinci by měl Kníže nastoupit do boje o pás velterové váhy s Davidem Kozmou.

Andrej Kalašnik uškrtil Němce Jungwirtha hned v prvním kole. Nic mu nedovolil

Oktagon TV

„Jsem spokojený. Je to splněné přání. Byl to ten hlavní důvod, proč jsem do OKTAGONU šel. Jsem rád, že jsem se k této šanci dostal a nyní už zbývá vyhrát pouze poslední zápas, co potřebuju k titulu," uvedl Kníže, který se bezprostředně po zápase podíval z blízka do očí držiteli mistrovského pásu.

Oba bojovníci se již jednou střetli. Před čtyřmi lety se z výhry po plných třech kolech radoval zkušenější Kníže. Karvinský rodák se od té doby ale posunul a ve své poslední obhajobě dokázal zdolat v pětikolové krvavé řeži i Leandra Silvu.

Chyba rozhodčího, předčasně ukončil zápas. David Hošek si tak nemohl vítězství vychutnat naplno

Oktagon TV

„Bude záležet na mém zdraví, potřebuju po zápase zregenerovat a potřebuju také další přípravu na titulový zápas. Titul chci, tak musím být v top formě. Zajímal by mě i zápas s Ivanem Buchingerem, se kterým se znám patnáct let. To by byla taková perlička," dodal závěrem český veterán.