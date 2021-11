Squashista Mekbib vypadl jako poslední z Čechů z brněnského PSA turnaje

Pro aktuálně nejlepšího českého hráče Mekbiba to byl první zápas na PSA turnaji v Brně. Do předchozího kola nemusel nastoupit, protože po zdravotních komplikacích odstoupil jeho soupeř Marek Panáček. „Vzhledem k tomu, jak jsem na tom momentálně zdravotně a fyzicky, tak možná bylo lepší, že jsem proti Panáčkovi nehrál," konstatoval Mekbib, kterému se ve středečním utkání proti 31. nejlepšímu hráči světa nedařilo.

„Bylo to velmi náročné. Švýcar mě tahal z rohu do rohu, všiml si toho, že mi dělaly trochu problémy pohyby dopředu. Tam se mě snažil dotlačit, což se mu dařilo," dodal Mekbib, kterého trápí problémy s kyčlí. Po posledním míči dokonce klesl na zem, švýcarský squashista mu však sportovně podal ruku. „Cítil jsem únavu a bolest dohromady," přiznal poražený Čech.

Mueller vyhrál ve své kariéře 10 PSA turnajů, dostal se na sedmnácté místo světového žebříčku. V Brně ukazuje kvalitu. „Má skvělou techniku, dobře čte hru. Je těžké ho dostat ze středu kurtu," všiml si Mekbib, kterému opakovaně nevycházely pokusy o zkrácení hry. „Chyb tam bylo více než bych chtěl, vše pramení z toho, že je člověk unavený. Snaží se rychle ukončit výměnu, nejlépe vítězným úderem."

Švýcar tak bude dál usilovat o jedenáctý titul. „Jsem velmi rád za výhru proti Mekbibovi ve třech setech. Je to můj velmi dobrý kamarád, byl to férový zápas," tvrdil Mueller. Semifinále si zahraje také Francouz Lucas Serme, který porazil Brita Roberta Downera. „Jsem moc rád, že se povedlo dotlačit do Brna tak hezky obsazený turnaj. Chodí sem hodně lidí, atmosféra je skvělá. Třeba to přiláká nové squashisty," končil v optimistickém duchu Mekbib.