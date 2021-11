Prague Lions navzdory chybám Kellnerové postoupili do semifinále Super Cupu

Prague Lions šli do čtvrtfinále jako šestý tým po základní části, takže byli jen dvě místa od přímé účasti v pátečním semifinále a byli favoritem na postup. Situaci jim zkomplikovala Kellnerová se Silverstonem, který zlomil břevno na překážce v designu Karlova Mostu a shodil další dvě překážky. Jeden trestný bod dostali za čas.

V kritické chvíli u Karlova mostu se Silverstone při odskoku vylekal a málo se odrazil zadníma nohama. "Už při letu jsem věděla, že to není úplně tak, jak bychom chtěli. Tak jsem věděla, že zbytek parkuru budu muset Silieho odjet pod větším tlakem, než bych chtěla. Z toho pak přišly i ty dvě chybičky, protože jsem mu nedala takový klid. Ale musela jsem ho podpořit, abych dokončila parkur," řekla.

Bruynseels v klíčové chvíli pod tlakem zajel čistě a postupovou pozici domácí tým uhájil s pětibodovým náskokem před Cannes Star. Nejlépe si ve čtvrtfinále vedli St. Tropez Pirates, jehož tři jezdci udělali dohromady jen jednu chybu za čtyři trestné body a byli v součtu o tři setiny rychlejší než Madrid in Motion.

V pátečním semifinále budou Prague Lions startovat jako první ze dvanácti týmů, které budou usilovat o šest finálových míst. Semifinále jeli Lvi i před dvěma lety, kdy do finále kvůli pomalému času nepostoupili. Kellnerová se chystá nasadit klisnu Catch Me If You Can, pro což byla rozhodnutá už před dnešním závodem. Nechala ji okusit atmosféru v hale při části dnešní doprovodné pětihvězdičkové soutěže, kterou plánovaně ukončila po několika překážkách.