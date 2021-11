Amatérské ligy v ohrožení, profesionálové očkování nepotřebují. Co přineslo zpřísnění?

Od 22. listopadu pro přístup k některým službám nestačí antigenní nebo PCR test, ale je vyžadováno očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19 v posledním půlroce. Neočkovaní zaměstnanci se musejí jednou za sedm dnů testovat.

To se týká také profesionálních sportovců. „Na naši žádost zavedlo ministerstvo zdravotnictví výjimku pro profesionální sportovce a nahlíží na ně jako na ostatní zaměstnance,“ vysvětlil mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

Důsledky může mít opatření na divácké návštěvy, které se už tak v nové sezoně i u nejsledovanějších kolektivních sportů snížily. I přes apel řady klubů směrem k fanouškům, aby se nechali očkovat, se kluby připravují na další mírný pokles.

Některé akce se přesouvají, například Gladiator Games ve freestyle motokrosu, které plánovaly jubilejní dvacátý ročník na sobotu, se rozhodly pro nový termín 28. května příštího roku. „Nepřijde nám fér, abychom velkou část z vás nemohli pustit do arény,“ vzkázal fanouškům šéf organizátorů Marek Rejman.

V klidu můžou zatím zůstat rodiče dětí do 12 let, kterých se nová opatření nedotknou. U dětí do 18 let dále platí možnost prokázat se PCR testem, největší změna přichází u neočkovaných dospělých sportovců, kteří nejsou profesionály.

„Ti bez očkování na sportoviště nemohou, největší problém tedy čekáme u amatérských lig dospělých. Některé týmy, které budou mít vysoký počet neočkovaných sportovců, budou mít velké problémy s tím, aby utkání vůbec odehrály,“ očekává Večerka.