Posilování a tvarování lýtek z pohodlí domova. Stačí na to pár jednoduchých cviků

Cviků na posílení lýtkových svalů není mnoho, jsou však účinná a každý je může dělat i doma. Tyto jednoduché domácí cviky na lýtka jsou spíše pro začátečníky či středně pokročilé. U sportovců, kteří pravidelně chodí do posilovny se spíše jedná o doplňková cvičení.

Výpony všeho druhu

Základním cvičením na lýtkové svalstvo jsou tzv. výpony - účinný cvik nenáročný na vybavení. Ze vzpřímeného postoje s nohama na šířku ramen stačí jednoduše zvedat paty a celé tělo do co nejvyšší polohy, krátce v ní vydržet a poté se nádechem spustit dolů do základní pozice.

Variant jak praktikovat výpony je spousta. Prováděny mohou být také v sedě, další možností je namáhat každou nohu zvlášť nebo používat lehké závaží.

Oblíbenou variantou jsou výpony z vyvýšené pozice. V tomto případě stačí stát například na schodech a paty spouštět až pod úroveň špiček. Lýtkový sval je tak namáhán v mnohem větším rozsahu.

Švihadlo

Skákání přes švihadlo má řadu benefitů, včetně tvarování a zpevnění dolních končetin. Navíc zlepšuje i koordinaci pohybu, kondici a posiluje kardiovaskulární systém při současném posilování pažních či zádových svalů.

I skákání přes švihadlo má několik vartiant - od základního skákání snožmo po skákání na jedné noze, skoky s vysokými koleny nebo náročnější skoky s dvojšvihem. Švihadlo je možné zařadit na začátek nebo konec silového tréninku, interval či náročnost si může volit každý sám.

Tvarovat a posílit lýtka je možné také chůzí či během do kopce, popř. chůzí po špičkách - ta je možná i kolem obýváku.

Dřep s výskokem se závažím

Jeden z příkladů malinko náročnějšího cvičení na posílení a zpevnění lýtkových svalů je dřep s výskokem se závažím, které se samozřejmě u cvičení dobrovolné, popř. postačí jen dvě láhve naplněné vodou.

Základní pozicí je vzpřímený postoj, ruce se závažím podél těla, nohy od sebe v šířce ramen. Cvik spočívá v mírném podřepu a následného výskoku vzhůru - ruce i záda však zůstávají narovnané. Klíčové je odrazit se ze špiček nohou, jež využíváme i při následném dopadu. Jednu sérii by mělo tvořit i dvacet takových výskoků.