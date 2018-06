Zlato odměnou za hodiny v úniku. Cesta k šestému titulu byla jako delší časovka, smál se Sagan

Měl jste taktiku s dlouhým sólem nachystanou už před závodem?

Nevím, proč jsem se rozhodl pro takový únik. To se vlastně ani nedá naplánovat, ale vyšlo to skvěle. Mně nevyhovuje, když se v závodě střídá nástup za nástupem. Peloton zrychluje, zpomaluje a zase zrychluje. To nesnáším. Nic pro mě. Proto když se přesně tohle odehrávalo, raději jsem si řekl, že pojedu dopředu, budu si držet tempo a uvidím, co se z toho vyvine. Pelotonu možná vyhovovalo, že do úniku šel Slovák, když se jelo v Česku.

Vyhovoval vám okruh, který připravili organizátoři?

Pro mě to byl vážně dobrý profil. Hodně rychlý, s nově položeným asfaltem. Navíc jsem vyhrál, takže byl vážně super.

Český závodník Zdeněk Štybar váš výkon komentoval jako solidní trénink před Tour de France. Vnímal jste nedělní bitvu stejně?

Jo, byla to taková delší časovka.

Není ubíjející, když jste po druhém nástupu prožil 85 kilometrů v úniku?

Ne, bylo to úplně v pohodě. Když se závodí na okruhu, rychleji člověku vše ubíhá, protože ví, co jej čeká, zatímco při etapě jede do neznáma.

Užil jste si obrovský divácký zájem o vaši osobu? Nebo už v jistých okamžicích šlo spíše o nepříjemnost?

Někdy to může být trošku otravné, protože je to pořád dokola, ale upřímně jsem vážně šťastný, když vidím, jakou radost dělá lidem, že mě vidí, podepíšu se jim nebo se s nimi vyfotím. Je super, když mohu přinést pozitivní atmosféru jen nepatrným přičiněním.

Můžete přiblížit, jak bude vypadat váš nynější program do startu Tour de France?

V pondělí odlétám do Monaka na jeden den, pak absolvuji týdenní vysokohorské soustředění ve Francii. Potom se letecky přesunu na start Tour de France. Tam už moc prostoru na trénink nebude. Jen prezentace, rozhovory a sponzorské povinnosti.

Dokážete s předstihem odhadnout, kdo bude vaším největším soupeřem při útoku na šestý zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže?

Zpočátku to jsou všichni, postupně probíhá určitá selekce, po níž zůstanou tři, čtyři možná pět lidí. Jenže těžko předvídat. Minulý rok jsem měl být největším adeptem a skončil jsem doma u televize.