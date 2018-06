Sen o české obhajobě nevyšel. Štybar si tudíž naplánoval útok na titul evropského šampióna

Získat třetí český titul se vám nepodařilo. Jak daleko bylo k obhajobě loňského prvenství?

Začalo se velice agresivně hned od startu, ale proti velké početní převaze to není snadné. Snažil jsem se rozjet maximální tempo na větru hned v druhém kole, pak vlastně Roman Kreuziger tahal tempo celý kopec. V tu chvíli se rozdělil peloton, ale pořád s námi zůstalo devět kluků z Elkovu, což nebylo snadné.

Některé z vašich kolegů hodně rozlítila právě závodní taktika týmu Elkov Author, který obsadil všechny tři pozice na stupních vítězů, ale v průběhu závodu se na diktování tempa jeho závodníci příliš podílet nechtěli. Byl jste stejně rozčarovaný?

Je to jejich právo. Jeli, jak jeli. Občas možná mohli trošku potáhnout. Myslím, že bylo divné, když měli ve skupině čtyři lidi, a ještě to sjížděli zezadu. Asi jim nevěřili a chtěli, aby vyhrál Pepa Černý, který má nakonec double. Já jen doufám, že se za takový výkon dostane do World Tour, aby dres českého šampióna byl vidět.

Domluvit spolupráci mezi jezdci patřícími do týmů nejvyšší kategorie se nedařilo?

Vlastně vůbec. V jednom okamžiku jsme byli s Romanem Kreuzigerem vpředu a společně s námi devět kluků z Elkovu, tak to se blbě proti nim jede. Vždy jsme od nich měli někoho nalepeného za zády.

Čtyřicet kilometrů před cílem jste se odhodlal k útoku a vytvořil si náskok až pětačtyřicet vteřin. Jaký byl v daný okamžik plán?

Nechtěl jsem jim to udělat jednoduché a snažil jsem se závodit. Věděl jsem, že mi budou v závěru nastupovat. Byli jsme ve skupině, kde jeli čtyři kluci z Elkovu, ale přestali jet a dojel nás Bárta s Černým. Hned jsem za to vzal, chtěl jsem využít jejich slabší chvilky, ale do cíle zbývalo ještě necelých čtyřicet kilometrů. Zkusil jsem to na dlouhé sólo, protože jsem doufal, že mě doskočí jeden nebo dva kluci z Elkovu, a pak budeme spolupracovat, pojedeme do závěrečného kola spolu a rozdáme si to. Ale vsadili všechno na nástupy.

Co jste říkal na výkon Petera Sagana, který se stal pošesté v kariéře slovenským mistrem po úniku trvajícím 85 kilometrů?

Nikdo z nás po něm moc nekoukal. Jeli jsme si svůj závod. Jak je to společný šampionát, nebyl pro nás soupeřem. Když odjížděl, tak se peloton vlastně zastavil a Peter měl okamžitě náskok dvou minut. Myslím, že to pro něj byl dobrý trénink na Tour de France.

Přiblížíte nejbližší závodní program?

Nohy už se tak čtrnáct dnů těší na volno... Nebudu vozit dres českého šampióna, který mi bude strašně chybět, tudíž se pokusím získat trikot mistra Evropy.