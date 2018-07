Hodiny v aerodynamickém tunelu proti očekávání národa. Kdo může sesadit vládce Tour?

Jako jediný dokázal vládu britských závodníků na francouzském území, kterou načal triumfem v roce 2012 Bradley Wiggins narušit Ital Vincenzo Nibali vítězstvím v sezóně 2014. Zkušený Ital nechybí na startu ani letos a k Tour upínal veškerou pozornost. Stejně jako Kolumbijec Quintana, jenž letos nezkoušel double Giro-Tour jako v minulém roce. Narozdíl od Dumoulina, jehož sen o obhajově titulu na Apeninském poloostrově rozmetal právě Froome. Jak vypadá pěti hlavních soupeřů britského superfavorita?

Vincenzo Nibali, Itálie, Bahrajn-Merida, 33 let

Vyhrál klasiku Milán-San Remo, ovšem v etapových kláních zaostává. Byl jedenáctý při Tirreno-Adriatico a až čtyřiadvacátý na Criterium du Dauphiné. Jakkoliv se může zdát z formy, neměli by jej soupeři podceňovat. Dokázal vyhrát všechny tři Grand Tour, skvěle zvládá i kostkové úseky. Navíc má k dispozici skvostný tým domestiků do hor. A z šesti startů na Tour pokaždé dojel do Paříže, což je obdivuhodná bilance.

Nairo Quintana, Kolumbie, Movistar, 28 let

Při nedávném testu Kolem Švýcarska dojel třetí a zdá se, že jeho forma bude na Tour gradovat. Ze čtyř startů byl třikrát na stupních, jen v minulém roce finišoval dvanáctý, když se nestihl zotavit po startu na Giru. Největším soupeřem tak pro Kolumbijce může být vlastní tým, neboť není jisté, zda se Valverde smíří jen s rolí domestika, stejně jako Landa, který opustil Sky, aby mohl naplnit vlastní sny a ambice, nikoliv dřít pro Froomea.

Romain Bardet, Francie, Ag2r-LaMondiale, 27 let

Na startu bude posilněn třetí příčkou z Criterium du Dauphiné, navíc ho požene obrovská masa fanoušků po celé zemi. Bude záležet, jak přežije první polovinu závodu čítající klasikářské etapy. Během zimy trávil čas v aerodynamickém tunelu, ale více než odpor vzduchu pro něj může být překážkou právě obrovské očekávání národa čekajícího na francouzského vítěze.

Tom Dumoulin, Nizozemí, Sunweb, 27 let

Má v nohách neúspěšný pokus o obhajobu triumfu na Giru a jeho rozhodnutí startovat ve Francii bylo překvapující. Dvakrát se v minulosti pokoušel absolvovat v jediné sezóně dva závody Grand Tour jdoucí po sobě, ale nikdy oba nedokončil. Navíc v týmu bude mít Michaela Matthewse, který obhajuje zelený dres pro vítěze bodovací soutěže a při snížení počtu jezdců v týmu z devíti na osm není možné štěpit síly...

Adam Yates, Velká Británie, Mitchelton Scott, 25 let

Zatím prožívá skvělou sezónu, když byl pátý na Tirreno-Adriatico, čtvrtý na Kolem Kalifornie a druhý v Criterium du Dauphiné. Ovšem na Tour bude muset ustát obrovský tlak, neboť tým ze soupisky vyškrtnul spurtera Caleba Ewana a sestavu tvoří samí zkušení jezdci, tudíž jasnou prioritou bude výsledek v absolutním pořadí. Mathew Hayman a Luke Durbridge mají Yatese protáhnout nástrahami klasikářských etap, v kopcích pak budou k ruce skvělí vrchaři jako Daryl Impey a Mike Nieve. Yates může být černým koněm Staré dámy.

Další adepti žlutého dresu

Richie Porte (Austrálie, BMC, 33 let), Rigoberto Urán (Kolumbie, EF Education First Drapac Cannondale, 31), Daniel Martin (Irsko, UAE Team Emirates, 31 let), Jakob Fuglsang (Dánsko, Astana, 33 let).