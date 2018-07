Labounková vyhrála MS ve fourcrossu, muži přidali dvě medaile

Devětadvacetiletá Labounková obhajovala ve Val di Sole loňské stříbro, ale dokonale využila toho, že na startu letos chyběla pětinásobná šampiónka Caroline Buchananová z Austrálie. Ve finále předčila druhou Britku Natashu Bradleyovou i třetí Němku Raphaelu Richterovou a získala ve fourcrossu už pátou světovou medaili. Další cenný kov dokázala v minulosti na MS vybojovat i v bikrosu.

"Je to dlouho chtěný titul, je to přesně deset let, kdy jsem poprvé startovala na mistrovství světa ve fourcossu a bylo to tady ve Val di Sole. Takže mám velkou radost," citoval server mtbs.cz Labounkovou, která se soupeřkami neměla příliš práce, neboť semifinále i finále s přehledem vyhrála.

Dvojnásobný mistr světa Slavík vyhrál stejně jako Labounková čtvrteční kvalifikaci a ve vyřazovacích jízdách měl možnost výběru dráhy, ale na třetí titul po letech 2010 a 2014 nakonec nedosáhl. K dvěma mužským medailím přidal ještě Tomáš Brožík osmé místo.