Divočina na Tour: Diskvalifikace spurtérů pomohla Saganovi, zkrvavený Martin nabral ztrátu

Člen týmu LottoNL-Jumbo ve spurtu hlavního pole porazil Němce Andrého Greipela a Kolumbijce Fernanda Gaviriu, kteří se v cílové rovince přetlačovali rameny a hlavami u boční bariéry. Za to byli několik minut po skončení etapy diskvalifikováni, což se minimálně zkušenému Greipelovi nelíbilo. "Když spurtujete, držíte si jednu linii. Nemám oči vzadu a nenechám se nikým vystrčit z trasy. Těžko se mi to akceptuje," řekl zkušený Němec.

Na druhé místo se tak posunul mistr světa Peter Sagan, jenž původně dojel čtvrtý. Slovenský cyklista v cílové rovince vedl, ale trio soupeřů ho v posledních metrech předstihlo.

Černý den pro vítěze šesté etapy

"Závěr byl rychlý s mnoha zatáčkami, ale tým odvedl skvělou práci a dostal mě do výborné pozice. Všiml jsem si, jak spolu Gaviria s Greipelem bojují, a zároveň jsem už viděl cíl, takže jsem si říkal, že tohle je správný moment," popsal dramatický finiš Groenewegen, jenž poprvé na Tour triumfoval v loňském finále v Paříži.

Černý den prožil vítěz šesté etapy na Mur de Bretagne Daniel Martin. Irský cyklista se zamotal do hromadného pádu zhruba 20 km před cílem a skončil se zkrvaveným levým loktem a roztrženým dresem na zádech. Lídr týmu SAE Emirates navíc přišel o kontakt s hlavním polem a ztratil více než minutu.

Vedoucí muž závodu Van Avermaet půjde do nedělní "klasikářské" etapy z Arrasu do Roubaix s náskokem sedmi sekund před Britem Geraintem Thomasem, poté co dnes jednu sekundu získal na sprinterské prémii. Etapa bude dlouhá 156,5 km, z toho 22 km budou tvořit slavné úseky na kostkách.