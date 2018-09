Co je s Königem? Cyklista nadále bojuje se zdravotními problémy

Český profesionální cyklista Leopold König stále bojuje se zdravotními potížemi, kvůli nimž zasáhl jen minimálně do letošní závodní sezóny. Vedení jeho stáje Bora-hansgrohe však věří, že třicetiletý rodák z Moravské Třebové, s nímž má platný kontrakt do konce roku 2019, se do pelotonu brzy vrátí.