Elkov byl v časovce týmů na MS dvanáctý, vyhrál Quick-Step

Královéhradecký tým nasadil do závodu šestici Jan Bárta, Josef Černý, Vojtěch Hačecký, Alois Kaňkovský, Michael Kukrle, Jakub Otruba a ta ztratila během 62,8 kilometru dlouhé trati na vítěze tři a čtvrt minuty. Připsala si ale dva cenné skalpy týmů z UCI World Tour (Lotto NL-Jumbo a AG2R La Mondiale).

Na prvním mezičase na metě 22,8 km byl Elkov Author dokonce devátý z 22 týmů. Do cíle dojel ve čtveřici bez Hačeckého s Kaňkovským.

"Začali jsme velmi dobře, jeli jsme, na co jsme měli a všichni jsme poctivě střídali. Když jsme najeli do kopce, tak jsme trochu zpomalili, protože přece jen musíme přiznat, že k takhle dlouhým časovkám se běžně nedostaneme," uvedl Černý.

"Závěr už byl o morálce, ale udělali jsme všechno pro to, aby z toho bylo co nejlepší umístění a to se podařilo," doplnil Černý, úřadující domácí šampion v časovce i silničním závodě, jenž má od nové sezony podepsanou smlouvu do elitní World Tour, kde bude jezdit za dnes třetí BMC.

"Nikdy jsem nejel časovku nad 40 kilometrů v takové intenzitě. Byl to ale neskutečný zážitek a tempo, v jakém jsme kontrolovaně jeli úvodní kilometry, bylo opravdu závratné. Je to zároveň odměna za tuto i minulou sezonu," pochvaloval si Kaňkovský.

Vítězný pocit je neuvěřitelný

Vítězný Quick-Step Floors ve složení Kasper Asgreen, Laurens de Plus, Bob Jungels, Yves Lampaert, Maximilian Schachmann a Niki Terpstra vybojoval titul v čase 1:07:26. Zlato obhajující Sunweb byl o 18 sekund pomalejší, třetí BMC zaostal o 20 sekund.

"Jsme hrozně moc šťastní. Vítězný pocit je neuvěřitelný. Jsme velmi silný tým s mnoha mladými jezdci, ale po prvním mezičasu jsme nijak nepanikařili," připomněl kapitán vítězné sestavy Lampaert průběžnou třetí příčku, na níž byl Quick-Step Floors na prvním mezičasu.

Na druhém po necelých 45 kilometrech už činilo manko na průběžně vedoucí Sunweb necelou vteřinu. "Věděli jsme, že náš čas při stoupání nahoru přijde. Během celého roku jsme vyhráli mnoho závodů, ale dobýt titul mistrů světa jako jeden tým je něco mimořádného," dodal Lampaert.

Belgický tým vyhrál již počtvrté v historii a jen loni chyběl mezi triem nejlepších. Titul měl už z let 2012, 2013 a 2016, stříbro z roku 2015 a bronz si vyjel rok předtím.