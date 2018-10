Po dovolené bude skládat kola pro africké děti. V červenci se vrátí na Tour de France

Tour de France, nejslavnější závod planety, se po přestupu do stáje Dimension Data vrátí do kalendáře českého cyklisty Romana Kreuzigera. Dvaatřicetiletý rodák z Moravské Třebové ukončil v sobotu závodem Kolem Lombardie dvouleté působení ve stáji Mitchelton-Scott. Po desetidenní rodinné dovolené v Dubaji vrhne všechny síly do přípravy na nové angažmá.

„Užiju si volna s ženou a dcerkami a po návratu se vrhnu do práce. V programu budou dva týdny túry, posilovna, možná nějaké lyže. A pak už letím do Kapského města, kde máme první soustředění s novým týmem," vypravoval Kreuziger, než vyrazil za odpočinkem.

Od 11. listopadu se bude poznávat s novými parťáky. Půjde o zásadní změnu, protože Dimension Data přivítá deset nových jezdců, z velké části vyměnil i realizační tým. Navíc mění dodavatele kol, tudíž závodníci budou ladit vybavení.

„Přiletím v pondělí v deset a začínáme v poledne. V programu jsou týmové mítinky, setkání s partnery. Až do neděle je program hodně našlapaný. Mimo jiné budeme stavět kola pro africké děti v rámci charity, do níž je tým zapojený. Měli bychom je následně i přímo dětem předávat. Jsem na to moc zvědavý, protože půjde o skvělou zkušenost," říkal Kreuziger, jenž v průběhu letošního roku otevřel vlastní cyklistickou akademii. „Byli jsme dost úspěšní a brali čtyřicet medailí z republikových mistrovství," pronesl hrdě Kreuziger, jenž však do fungování projektu zatím zasahuje minimálně a soustředí se na kariéru.

„Dva roky v Orice, respektive Mitcheltonu jsem se trošku hledal. Dosáhl jsem několika velice dobrých individuálních výsledků. Vydařily se mi klasiky v Ardenách, vyhrál jsem Ötztaler, dojel šestý na mistrovství světa. Došlo ale i na několik krušnějších okamžiků. Třeba v podobě rozhodnutí startovat na letošním Giru, k němuž jsem se nechal přemluvit a nezůstal jsem u Tour de France," popisoval český reprezentant.

Právě po přestupu do nové formace se na nejslavnější závod planety velice pravděpodobně vrátí. „Giro mám hodně rád, ale protože trpím alergiemi na pyl, budu se největšímu italskému závodu v budoucnosti vyhýbat a zaměřím se na Tour de France, která mi více sedí," přiznal Kreuziger, jenž se pyšní nejlepším českým umístění na Staré dámě v podobě pátého místa.

V novém dresu dostane podle vyjádření vedení mnohem více prostoru pro vlastní výsledky. „Když jsem před dvěma lety opouštěl Tinkoff, nenapadlo mě, že tak brzy změním znovu působiště. Ale angažmá v Dimension Data představuje obrovskou výzvu," uvedl Kreuziger.

„Tým mi věří, dostanu hodně prostoru. Nemůžu se dočkat obnovení spolupráce s Italem Gasparottem a Dánem Valgrenem, s nimiž jsem závodil v Astaně, respektive Saxu. Na ardenské klasiky máme velice kvalitní tým," přemítal Kreuziger, jenž má už jasno i o předběžném programu. „Začínat bych měl v únoru v Evropě, následně bych jel asi etapák v Abú Zabí, ve hře je Tirreno-Adriatico a Paříž-Nice. Pochopitelně klasiky v Ardenách a posléze by vše směřovalo k Tour," přibližuje plány Kreuziger. „Ale samozřejmě od října do července příštího roku je hodně dlouhá doba."