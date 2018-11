Králem cyklistiky je popáté v kariéře silničář Kreuziger

Dvaatřicetiletý rodák z Moravské Třebové vystřídal v 54. ročníku ankety na trůnu dráhaře Tomáše Bábka. Historicky nejúspěšnějšími oceněnými cyklisty jsou bratři Jan a Jindřich Pospíšilové, kteří díky úspěchům v kolové vyhráli osmkrát.

Kreuzigerovým velkým úspěchem v průběhu sezony byla druhá příčka na jedné z ardenských klasik, v závodě Amstel Gold Race. Šestým místem v Rakousku na mistrovství světa se pak postaral o nejlepší výsledek v samostatné historii České republiky.

"Vyhrát tuto anketu pro mě určitě není žádný stereotypem. Od roku 2004, kdy jsem vyhrál poprvé, prožil člověk nějaké změny, nějak se vyvíjí a dorůstá. V konkurenci, která tady byla, je to určitě cenné. S Jakubem Šťastným (nejlepší junior) to bylo určitě těsné a do dalších let se musíme hodně snažit, aby nekralovali dráhaři," řekl Kreuziger novinářům.

Do Síně slávy byl jako jedenáctý člen uveden Jiří Škoda, čtyřnásobný domácí šampion v silniční cyklistice, který byl členem bronzového družstva v časovce na olympijských hrách v Moskvě 1980 a světovém šampionátu o rok později. V roce 1980 také vyhrál anketu Král cyklistiky.