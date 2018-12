Nenasytný Žralok chce zůstat mezi profesionály do čtyřiceti. A vyhrát nejen právní bitvu

Nibali letos do sezóny skvěle vstoupil, když ovládl klasiku Milán-San Remo. Vynechal domácí Giro, jemuž dominoval v letech 2013 a 2016, a maximální koncentraci upínal k Tour de France. Nejsledovanější cyklistické akci planety, kterou vyhrál v roce 2014. Ještě po jedenácté etapě byl čtvrtý a brousil si zuby na pódiové umístění.

Jenže dvanáctá etapa se mu stala osudnou. Při závěrečném stoupání do Alpe d´Huez Žraloka z Messiny, jak je Nibalimu přezdíváno, blízko stojící divák „ulovil" do popruhu od fotoaparátu. I tak dorazil jezdec týmu Bahrajn Merida do cíle sedmý. Jenže vyšetření odhalilo zlomeninu obratle. K třinácté etapě už Nibali nenastoupil.

Marně pak po nutné pauze zkoušel vyladit formu při Vueltě, jíž dominoval roku 2010. Při mistrovství světa v Innsbrucku ušitém pro vrchaře pak skončil hluboko v poli poražených.

S organizátorem Tour de France se Nibali prostřednictvím svých a týmových právníků soudí o náhradu škody, kterou utrpěl odstoupením ze závodu. „Přinesl jsem obrovské oběti, abych dokázal vyladit formu. Byl jsem v ideálním stavu. A všechno šlo do hajzlu... Kdybych neměl zlomený obratel, mohl jsem normálně pokračovat v závodě," vysvětlil Nibali a připomínal, že podobný incident se odehrál při závodě Kolem Lombardie, kdy se Romain Bardet z týmu AG2R zamotal rovněž do pásu od fotoaparátu.

Cyklista Vincenzo Nibali

„Jezdci jsou srdcem závodu, srdcem cyklistiky a musejí mít zaručenou bezpečnost. Pořadatelé udělali při Tour mnoho věcí, ale na cestách typu Mont Ventoux či Alpe d´Huez musí udělat více," zlobil se Nibali, který v závěru listopadu absolvoval tříhodinový výslech na policii ve Francii k celému incidentu.

Bitva na právním poli však není tím hlavním, k čemu se Ital upíná. Jeho hlavní pozornost je stále na silnici. „Chci znovu vyhrát některý z velkých závodů. Velice se mi líbí trasy Gira i Tour v nadcházející sezóně. Plánování závodního programu nebude vůbec snadné," řekl Nibali. A když měl vyjádřit náklonnost k jedné či druhé Grand Tour pro příští sezónu, jen pokrčil rameny: „Nemohu vyloučit, že budu na startu obou dvou."

Nibali připustil, že byť jeho kontrakt se stájí Bahrajn Merida po sezóně vyprší, on v pětatřiceti letech nehodlá odejít do závodního důchodu. „Chtěl bych pak jezdit minimálně ještě další dva roky. Netvrdím kategoricky, že následně kariéru ukončím. Možná vydržím do čtyřiceti. Ale třeba budu unavený a skončím dříve. Nebo se místo třítýdenních etapových závodů zaměřím na klasiky," předestřel záměry Nibali.