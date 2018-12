Nesvadba je poprvé vítězem cyklokrosového poháru

Bronzová štafeta z ME horských kol. Zleva Jan Vastl, Jan Nesvadba, Ondřej Cink a Kateřina Nash - archivní foto

"Celý den se mě držela smůla. Po startu se mi podařilo udělat nějaký náskok, ale bohužel mi spadnul řetěz. Musel jsem v cílové rovině zastavit a trošku to narovnat. Pak se mi to stalo znovu asi v pátém kole. Ve třetím kole se mi posunula řidítka. Bylo to takový divoký," řekl Nesvadba České televizi.

Na oba Belgičany ztratil zhruba půl minuty, i když s Vermeerschem chvíli soupeřil. "Taky měl v jednom kole defekt, takže jsme se sjeli. Já se v posledním kole snažil neudělat větší botu a udržet to třetí místo," uvedl jezdec ČEZ Cyklo Teamu Tábor.

Celkového triumfu v seriálu se dočkal po druhých místech z předchozích dvou ročníků. Štafetu převzal od Tomáše Paprstky, který poháru kraloval minulé tři roky.

Paprstka dojel v Mladé Boleslavi pátý, jako druhý nejlepší z domácích cyklokrosařů. Nepovedlo se mu tak navázat na předchozí závod v Jabkenicích, kde Nesvadbu porazil a vyhrál.

"I když tady byli zahraniční jezdci, na tomhle klouzavém povrchu, který mi seděl, jsem si věřil. Ale udělal jsem na začátku chybu, nechal jsem se zavřít a byl jsem až někde kolem osmého nebo desátého místa. Pak už jsem se tam nedostal," uvedl Paprstka, který obsadil v konečném hodnocení druhé místo se ztrátou 15 bodů.

Juniorským mistrem republiky se v Mladé Boleslavi stal Jan Zatloukal. Seniorský šampionát se uskuteční 12. ledna, jeho dějištěm budou Holé Vrchy.