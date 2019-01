Luxusní kontrakt pro italského matadora. Odolá nabídce na sto milionů ročně?

Nibali v rozhovoru pro italská média před nedávném prohlásil, že chce závodit do roku 2024. „Jsem pořád hladový po triumfech na nejdůležitějších závodech světa. Rád bych v pelotonu zůstal do čtyřiceti. Možná budu unavený a ukončím kariéru dříve. Nebo se prostě místo tři týdny trvajících etapáků zaměřím na klasiky," pronesl rodák ze Sicílie v rozhovoru pro La Gazzetta dello Sport.

Když mu jeho stávající zaměstnavatel předložil návrh prodloužení smlouvy o jeden rok, neskrýval Nibali rozčarování. Jenže pak absolvoval po boku manažera, jímž je Johnny Carera, jednání s vedením formace Trek-Segafredo a byl mimořádně potěšen.

Gazzeta informovala, že nabídka kontraktu zněla na čtyři miliony eur ročně, přičemž Nibali by plnil roli ambasadora kávy Segafredo a smluvně by společnost propagoval i po ukončení kariéry.

„Vincenzo je jedním z nejvýznamnějších jezdců pelotonu. Je to Ital, máme italského sponzora. Takže náš zájem je jasný," pronesl Luca Guercilena, generální manažer formace Trek-Segafredo.

Nibali by si navíc přivedl i osobního lékaře Emilia Magniho, trenéra Paola Slonga, o osm let mladšího bratra Antonia závodícího rovněž za Bahrajn-Merida a v neposlední řadě i osobního maséra a fyzioterapeuta.

Trek se pokoušel získat Nibaliho už v roce 2016, když italskému závodníkovi končil kontrakt s Astanou, ovšem ten dal nakonec přednost nové stáji Bahrajn-Merida.

Její představitelé už zareagovali a kontrovali nabídkou rovněž dvouleté smlouvy. „Nechceme Nibaliho ztratit. Naopak. Plán je zcela jasný. Dokud bude Vincenzo oblékat závodní dres, princ jej chce mít ve vlastním týmu," uvedl Brent Copeland, generální manažer týmu Bahrajn-Merida, s odkazem na přání klíčového muže a vlastníka týmu.

Jasněji by mohlo být už 21. února. To je na programu schůzka vedení týmu Bahrajn-Merida a italského závodníka, o něhož projevila zájem i formace Emirates. S definitivní platností chce Nibali budoucnost vyřešit do startu květnového Gira, kde hodlá zaútočit na třetí celkové prvenství.