Nešlo jen o peníze, vysvětluje olympijský šampion změnu týmu

Proč jste se rozhodl vzdát továrního zabezpečení a založit vlastní tým?

Loňská sezóna nebyla ideální. Šlo mi o novou motivaci. Když jsme se bavili se zástupci Specialized o podmínkách na další sezónu, tak jsme se úplně neshodli. Proto jsem začal řešit další varianty. A nejlépe mi vyšlo pokračování ve vlastním týmu. Vždy jsem to chtěl zkusit. Navíc mi Specialized nabídl spolupráci ve stejném rozsahu z hlediska materiálu. Navíc za tým pojedu Cape Epic a Brasil ride. Zůstanu vlastně jako ambasador značky.

Dostanete k dispozici nejlepší komponenty a poslední vychytávky? Nebo budete až druhý v řadě?

Tovární podpora zůstane. Když bude něco nového, měl by se ke mně dostat nejlepší materiál stejně rychle jako k závodníkům přímo v týmu Specialized. Jen prostě nebudu s týmem na hotelu, nebudu mít zajištěného fyzioterapeuta, maséra. To si budu řešit sám. Ale technická stránka zůstane ve stejné podobě. K dispozici budu mít i stejné lidi při péči o kolo na závodech Světového poháru.

Zmínil jste, že při jednání o novém kontraktu se zástupci týmu jste se neshodli. Šlo o finanční náležitosti kontraktu?

Nešlo jen o peníze. Jednalo se mi o logistiku, program závodů... Ke konci minulé sezóny jsem na dané věci měl jiný názor než vedení týmu. Už v průběhu roku se naše názory rozcházely častěji. Pochopitelně je to úzce spjaté s výsledky. Když jsou super, nikdo člověku nemá šanci nic vytknout. Já výsledky neměl suprové, tudíž jsem se musel podvolovat určitým věcem. A navíc jsem byl osm let v jednom týmu. Všechno jsem znal, všechno fungovalo, ale každý rok to bylo stejné. Potřeboval jsem najít nový impuls a něco dělat jinak.

Zrálo ve vás rozhodnutí o založení vlastního týmu dlouho? Nebo šlo o momentální impuls?

V týmu nastaly určité změny... Já si přál dělat některé věci jinak. Vlastní projekt mi přišel klidnější. Může pokračovat i v okamžiku, až jednou ukončím kariéru. Mám hodně vizí. A vlastní tým je jednou z nich.

Budete muset kromě tréninku věnovat čas i otázkám logistiky. Nepůjde o zátěž, která se následně negativně projeví ve výsledcích?

Ne, protože částečně jsem si to řešil stejně sám. Šlo přibližně o šest sedm závodů, kdy mi servis kompletně zajišťoval Specialized. Všechny ostatní věci jsem si organizoval sám nebo za pomoci Dukly či reprezentačního trenéra Viktora Zapletala. Nepůjde o velkou administrativní přítěž. Pochopitelně se budu muset věnovat novým partnerům, ale současně nebudu mít povinnosti plynoucí ze smlouvy s týmem. Nebude to nic hrozného.

Když budete pánem vlastního času, uděláte zásadní změny v programu?

Zůstane prakticky stejný. Maximálně dva závody. S Howardem Grottsem absolvuji Cape Epic a Brasil Ride, který jsem měl v programu už minulý rok, ale kvůli zdravotním potížím jsem účast musel zrušit. Ze Světového poháru vynechám na úkor tréninku jen Andoru, která mi kvůli nadmořské výšce nesedí. Ono nejde moc vymýšlet převratné změny, protože prioritou je nominace na olympijské hry do Tokia, což úzce souvisí s body ze Světového poháru. Jen si budu moci organizovat program čistě vlastním pocitem a po domluvě s trenérem reprezentace Viktorem Zapletalem i osobním koučem Emilem Bolkem.

Máte už jasno o nejbližším programu a závodech, které vás čekají do Cape Epic?

Příští týden absolvuji soustředění na Mallorce, následovat bude tréninkový kemp na Kanárských ostrovech. Prvním závodem a současně generálkou na Cape Epic bude etapák na Kypru. A pak bych rád bych odstartoval sezónu obhajobou vítězství v Africe.