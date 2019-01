Zrušili mu tým, ale s čokoládou se přesto vrátí na epický závod do Afriky

„Pět let jsem jezdil v zahraničním týmu Canyon Topeak. Šlo o naplnění snu, protože jsme patřili k nejlepším formacím planety. V průběhu minulé sezony však začaly přicházet indicie, že stáj ukončí svoje působení. Všichni jsme doufali, že se černé prognózy nenaplní. Chci ještě dva roky jezdit na nejvyšší úrovni. A věřil jsem, že si nebudu muset hledat nový tým," vypravuje osmatřicetiletý závodník, který byl dvakrát třetí na mistrovství světa v maratonu, vyhrál Cape Epic, kde bral i stříbrnou medaili a pyšní se titulem mistra Evropy.

„Jenže na konci minulé sezony Canyon potvrdil, že už nebude pokračovat. Zvažoval jsem spoustu variant. Mohl jsem jít jezdit za italský tým, měl jsem nabídku z Německa. Ale rozhodl jsem se založit vlastní stáj. Získávám obrovskou motivaci a současně vybuduji něco nového, co bude mít určitý přesah a není limitováno jen mojí kariérou. I proto jsem vzal do týmu Dominika Buksu a Martina Stoška," vysvětluje Kristian Hynek, že formace Vitalo Future Cycling není vázána jen na úřadujícího českého šampiona v maratonu, ale měla by pokračovat i po jeho odchodu z vrcholové scény.

„Chci pomoci někomu, kdo má perspektivu. S Dominikem i Martinem se znám dlouho a ve vzájemné spolupráci a jakémsi předávání zkušeností jsem našel hlubší smysl," vypravuje Hynek, jehož hlavním partnerem bude společnost vyrábějící čokoládu. „Spojení má hlubší smysl, než by se mohlo zdát, protože čokoláda je prospěšná pro vytrvalostní sport," podotýká Hynek zaměřující se na maratony.

„Spolupracujeme v rámci českého sportu i s Baníkem Ostrava. A není bez zajímavosti, že když jsme začali na Bazaly naše produkty dodávat, vstřelil Milan Baroš druhý ligový hattrick kariéry. Nepochybujeme, že stejně úspěšný bude i Kristian a jeho tým," říká Daniel Kupčík, obchodní a marketingový ředitel.

Zazářil Milan Baroš díky čokoládě?.

Vlastimil Vacek, Právo

Závodní program týmu se nebude příliš lišit od minulých let. Velkou výzvou bude účast v etapovém Cape Epic v Jižní Africe, kde však Kristian Hynek bude startovat s Norem Petterem Fagerhaugem, vítězem Světového poháru v cross coutnry do třiadvaceti let.

Norský borec jezdí v jedné formaci po boku Mathieu van der Poela, který uvažoval o startu vedle českého matadora při etapové bitvě v Jižní Africe. Od zaměstnavatele však nakonec dostal za úkol účast na jarních silničních klasikách.

„Za účast na Cape Epic jsem velice rád. Nechci předem vynášet nějaké soudy, uvidíme podle aktuální formy. Pokusíme se dosáhnout třeba na dílčí úspěch, určitě nebudeme patřit mezi hlavní favority. Ale když jsem v Africe debutoval, rovněž s naším týmem nikdo nepočítal a slavili jsme vítězství," připomíná Hynek triumf z roku 2014.

Jaroslav Kulhavý (druhý zleva) a Kristián Hynek (druhý zprava) v cíli Cape Epic.

Michal Červený

„Osobní prioritou bude mistrovství světa v maratonu ve Švýcarsku. Pojedeme hodně českých závodů včetně Kola pro život. Naopak časově extrémně náročné podniky v zahraničí vynecháme," odkrývá Hynek plány týmu Vitalo Future Cycling a neskrývá nadšení, že nebude potřebovat adaptaci na nový materiál: „Pět let jsem prožil na Canyonu, který garantuje prvotřídní kvalitu. Těší mě, že si na dva či tři roky zbývající do konce kariéry nemusím zvykat na něco nového."