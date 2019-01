Impey po roce opět vyhrál první závod sezony v Austrálii

Stejně jako před rokem vyhrál úvodní závod sezony cyklistické WorldTour v Austrálii Jihoafričan Daryl Impey. Dnešní poslední šestou etapu Tour Down Under mu bohatě stačilo dokončit na třetím místě, zatímco dosavadní lídr Novozélanďan Patrick Bevin po sobotním pádu s naraženými žebry na nejrychlejší nestačil a měl manko téměř šest minut.

Bevin vstupoval do závěrečné etapy s náskokem sedmi sekund na Impeye, jenže následky sobotního pádu se projevily a 25 km před cílem začal výrazně ztrácet. Člen týmu Mitchelton-Scott Impey dojel na vrchol Willunga Hill těsně za domácím favoritem Richiem Portem po boku Wouta Poelse z Nizozemska.

Triumf na Tour Down Under obhájil Impey jako první jezdec v jednadvacetileté historii závodu. Porte obsadil druhé místo už počtvrté, tentokrát ztratil v konečném pořadí 13 sekund. "Pro jezdce, jako jsem já, je tady těžké celkově vyhrát, protože je jenom jeden dojezd na kopec," řekl australský vrchař poté, co etapu s cílem na Willunga Hill ovládl již pošesté v řadě. Ale opět mu to nestačilo.