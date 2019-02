Šest zlomených obratlů, otřes mozku, ale vrátil se v plné síle! Tělo reaguje skvěle, říká

Šest zlomených obratlů, otřes mozku, tři těžké operace! Český cyklista Petr Vakoč se ale po nehodě, kdy jej při tréninku v JAR srazil kamion, dokázal vrátit zpět do závodního pelotonu. Během minulého týdne absolvoval po více než roční pauze etapový podnik v Argentině. V konečném pořadí Vuelta a San Juan figuruje po sedmi dnech v sedle na 102. pozici. Pro šestadvacetiletého rodáka z Prahy však byla klíčová přítomnost v pelotonu, kde plnil úkoly ve prospěch parťáku z formace Deceuninck Quick Step.

Petr Vakoč při soustředění týmu v Calpe před odletem do Argentiny.

Užil jste si v rámci možností poslední etapu, když jste věděl, že tělo vydrželo týden dlouhé závodní zatížení?

No, měli jsme průměr téměř padesáti kilometrů v hodině, hlídali jsme průběžné druhé místo Juliana Alaphilippa a vedení Remca Evenepoela v soutěži o nejlepšího mladého jezdce, k tomu jsme usilovali o etapové vítězství, které nakonec těsně uniklo Josému Hodegovi. Ale i tak jsem si užil neuvěřitelnou diváckou kulisu při dojezdu v městě San Juan. Bylo to jako během Tour de France v Paříži. Všude tisíce lidí. A byť to byla sedmá etapa, jelo se mi překvapivě dobře.

Trpěl jste během návratu do závodního tempa? Nebo šlo všechno hladce?

Počáteční nervozita rychle opadla. Překvapilo mě, jak rychle jsem se dostal do závodního rytmu a cítil se dobře fyzicky. Většinu etap jsem prožil na špici. Při druhé etapě jsem zažíval skvělé pocity, když jsme slavili Julianovo vítězství a průběžné vedení. Neuvěřitelné emoce!

Takže rozhodnutí nečekat se startem sezony až na únor velebíte? Jste za argentinskou zkušenost rád?

Šlo o výborný podnik pro naskočení do závodního rytmu. První dny byly hodně náročné kvůli extrémnímu vedru. Pro tělo šlo o obrovský šok. Hlavně po příletu z Evropy, kde jsem jezdil ve Španělsku v deseti stupních a v Argentině bylo přes čtyřicet. Naštěstí se od čtvrté etapy ochladilo, a dokonce občas sprchlo.

Můžete prozradit ohlasy na váš comeback od vlastního týmu, ale i od soupeřů v pelotonu?

Byly všeobecně velice pozitivní. Kamarádi, rodina i fanoušci mi povzbudivými zprávami dodali hodně energie. Všichni v týmu se vyjadřovali k mým výkonům pozitivně, stejně tak kluci z ostatních stájí. Vlastně jsem překvapil sám sebe. Cítím se relativně dobře, záda mě nijak nebolí a necítím žádné problémy. Měl jsem obavy, ale tělo reaguje perfektně. Snad jsem na další průběh sezony připravený. Příští týden se snad budu cítit ještě lépe.

Nyní absolvujete etapový závod v Kolumbii. Máte tušení, co vás čeká?

Všechny etapy se pojedou v nadmořské výšce přes dva tisíce metrů. Konkurence bude velice slušná. Při královské etapě v Argentině bylo vidět při dojezdu ve dvou tisících šesti stech metrech, že vpředu byli hlavně Jihoameričané, kteří jsou zvyklí na vysokohorské prostředí a jsou v top formě.