Stříbro a bronz z MS už má. Teď chci v keirinu titul, vyhlásil odvážně cyklista Bábek

Stříbrnou i bronzovou medaili z MS už vlastní. Nejlepší český dráhový cyklista posledních let Tomáš Bábek netají, že by na nadcházejícím šampionátu, který začíná ve středu v polském Pruszkówě, rád vybojoval titul v keirinu.

„Je to moje nejsilnější disciplína. A zlato je pro mě obrovskou motivací. Nohy mám silné a když mně bude přát aspoň trochu štěstí, mohu se vrátit s duhovým trikotem pro světového šampiona," vyhlásil odvážně jednatřicetiletý Bábek. „Keirin je ovšem nevyzpytatelný, může se v něm přihodit cokoliv," uvědomuje si mistr Evropy z roku 2016.

Loni absolvoval prestižní keirinové turné v Japonsku, kolem něhož se točí spousta peněz. „Tam je to úplně jiný sport. Na ocelovém kole je to obrovská dřina, na karbonovém si to teď užívám. Zatímco na japonských velodromech se bojuje o pozici na dráze téměř všemi prostředky, klasický keirin je proti tomu takřka gentlemanská záležitost," usmívá se závodník brněnské Dukly.

Na startu bude i Wagner

Bábek se chystá v Polsku nastoupit i do své oblíbené disciplíny kilometr s pevným startem. Před dvěma lety se v ní radoval na MS z druhého místa. „Na startu bude i reprezentační kolega Robin Wagner. Kéž by to aspoň jednomu z nás vyšlo," přeje si.

Společně s Wagnerem, Kelemenem a Čechmanem je i členem družstva pro soutěž v týmovém sprintu, která se pojede na velodromu v Pruszkówě už dnes. Právě přes něj by se čeští dráhoví cyklisté rádi kvalifikovali na olympijské hry v Tokiu 2020.

„V tom případě bychom si zajistili po dvou místech i v keirinu a v individuálním sprintu. Jenže do Tokia se nominuje pouze osm nejlepších týmů. My mezi nimi momentálně nejsme, avšak na světovém šampionátu se bude rozdávat dvakrát víc bodů než na Světových pohárech. Takže cítíme šanci manko dohnat," tvrdí Bábek.

Start na OH v Tokiu je jeho obrovským snem. „Považoval bych to za vrchol kariéry. Ale chtěl bych tam v každém případě bojovat o medaili. Nerad bych na olympiádu cestoval jen pro účast a tašku s oblečením," má jasno.