V Emirátech zvítězil Roglič, Hirt obsadil dvanácté místo

Etapový závod Kolem Spojených arabských emirátů vyhrál slovinský cyklista Primož Roglič. Jan Hirt získal body do hodnocení World Tour za dvanácté místo. Roman Kreuziger obsadil 28. příčku. Vítězství v poslední sedmé etapě vybojoval v hromadném spurtu Ir Sam Bennett.

Roglič se ujal vedení hned po úvodní časovce družstev, kterou ovládl jeho tým Jumbo-Visma, a první místo už neopustil. V závěrečné rovinaté etapě bývalý skokan na lyžích podle očekávání udržel náskok 31 sekund na úřadujícího mistra světa Španěla Alejandra Valverdeho.

"Kvůli větru to bylo hodně nervózní, ale opět jsme ukázali, že máme silný tým, a dovezli jsme ten dres až do cíle. Bylo to letos můj první závod a je fajn začít takhle. Odvedli jsme tu dobrou práci," řekl Roglič.

Z posledních šesti etapových závodů, v nichž startoval, vytěžil čtyři vítězství (Kolem Baskicka, Kolem Romandie, Kolem Slovinska a Kolem SAE), jedno třetí (Kolem Británie) a jedno čtvrté místo (Tour de France).

Hirt zaostal za Rogličem o necelé dvě minuty a dvanáctým místem v podniku World Tour dosáhl nejcennějšího úspěchu během působení v týmu Astana, v němž začíná druhou sezonu. Kreuziger měl na vítěze ztrátu pět a půl minuty.