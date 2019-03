Roglič v závěrečné časovce připravil Yatese o výhru na Tirrenu

Devětadvacetiletý Roglič vyhrál druhý etapový závod během necelého měsíce poté, co na přelomu února a března ovládl premiérový ročník podniku Kolem Spojených arabských emirátů. Zatímco v SAE vedl bývalý skokan na lyžích hned od úvodní týmové časovky, v Itálii si triumf zajistil až v závěrečné etapě.

"Bylo to neskutečně těsné. Ani nevím, kde jsem ten čas získal, měl jsem na konci štěstí. Věřil jsem si, ale mohl jsem ovlivnit jen svůj výkon. Snažil jsem se do toho dát 110 procent a dřel jsem až do cíle," uvedl Roglič, jenž v časovce skončil jedenáctý se ztrátou 13 sekund za nejrychlejším Victorem Campenaertsem z Belgie.

Telemark landing for Roglič pic.twitter.com/QsUfRSg8yG — the Inner Ring (@inrng) 19. března 2019

Vítězstvím v tradičním "Závodu dvou moří" potvrdil Roglič svou sílu v etapových závodech - z posledních sedmi, v nichž startoval, vytěžil pět prvenství (Kolem Baskicka, Kolem Romandie, Kolem Slovinska, Kolem SAE, Tirreno-Adriatico), jedno třetí (Kolem Británie) a jedno čtvrté místo (Tour de France).

Roman Kreuziger, jenž byl na Tirrenu v letech 2012 a 2014 celkově třetí, obsadil tentokrát 27. místo. Zdeněk Štybar skončil šestatřicátý.