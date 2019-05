Český olympijský šampion má zdravotní trable a ruší starty na závodech

„Je to pro mě samozřejmě nejhorší možný scénář, závod v Novém Městě patří každý rok mezi mé vrcholy sezóny. Šance na dobrý výsledek je však letos minimální a fanoušci si také nezaslouží abych závodil někde v hloubi startovního pole," vysvětluje své rozhodnutí olympijský vítěz, který má ve své sbírce kromě dvou olympijských medailí také všechny světové triumfy, které lze v cyklistice horských kol získat.

„Poslední týdny se mi zhoršil stav, který souvisí se zraněními, která jsem si způsobil v průběhu posledních let. Je to vcelku složitější na vysvětlení, každopádně mé tělo mě nepustí do maximální zátěže, ať už v tréninku tak v závodě. Když jsem začal s intenzivními tréninky po Cape Epic, vše se ještě zhoršilo," doplňuje Jaroslav Kulhavý, který nyní absolvuje intenzivní fyzioterapii a upravený trénink.

„Jára pořád chce závodit na vrcholové úrovni, má motivaci vyhrávat i pomoci získávat cenné body pro náš olympijský tým" říká trenér Viktor Zapletal. „Základem ale je, aby byl stoprocentně zdravý a mohl se v tréninku a v závodech spolehnout na schopnosti, které potřebuje k odpovídajícímu výkonu. Teď tomu tak není, v podstatě už rok se potýkáme s komplikacemi," připouští Zapletal.

„Rozhodli jsme se tedy, že následující týdny závodění pozastavíme, Jára podstoupí intenzivní léčbu a trénink a pokud bude vše probíhat podle plánu, měl by se objevit nejpozději na MČR v maratonu, následně na mistrovství Evropy v maratonu a týden na to by se vrátil do seriálu Světového poháru XCO ve francouzském v Les Gets," přibližuje plány trenér.

Světový pohár v Novém Městě na Moravě odstartuje ve čtvrtek oficiálními tréninky, v pátek už jsou na programu první bitvy o stupně vítězů, které budou pokračovat během víkendu.